Takový talent, jako je Menšík, jsme tu dlouho neměli, říká kapitán tenistů Navrátil po úvodních dvouhrách

Čeští tenisté zatím v daviscupovém souboji s Izraelem potvrzují roli favorita. Po úvodním dnu kvalifikačního duelu vedou 2:0 na zápasy. Jakub Menšík i Jiří Lehečka totiž shodně zdolali své soupeře 6:1 a 7:6. Menšík porazil Jišaje Oliela a Lehečka Daniela Cukýrmana. Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil tak mohl být s nominací spokojený. Vendryně 22:30 3. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tenista Jakub Menšík | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia, ČTK

„Pro něj to byly trochu nervy, chtěl tak moc, až ho to svazovalo. Tlačil moc na pilu, nechtěl chodit do výměn, chtěl hned ukončit míč v první, ve druhé výměně, což byla chyba. Ale pak se ukázalo, že jeho kvalita je opravdu vysoká - a že bude ještě vyšší. Když v tiebreaku prohrával 2:4, nedařilo se mu a uhrál pět míčů za sebou. Poté ten zápas dohrál fantastickým způsobem,“ říká nehrající kapitán týmu Jaroslav Navrátil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si nehrajícího kapitána českých tenistů Jaroslav Navrátil po sobotních duelech

Ty výsledky byly téměř identické. 6:1 a 7:6. Přesto předpokládám, že jste možná říkal něco trochu jiného Kubovi a potom Jirkovi před tím závěrečným tiebreakem?

Tak určitě jsem radil trochu jinak, protože jsem viděl, že Kuba se trošičku trápí, tak jsem říkal, ať je v klidu, ať nespěchá, ať se dostane do výměny. Ten soupeř je pořád 415. hráčem, kdyby byl lepší, tak by byl na žebříčku jinde. Ještě jsem mu řekl, že vedeme 1:0, ty máš set a nic se zatím neděje. U toho hráče ty šance přijdou, dostaneš se do toho. Ta šance přišla hned a od té doby začal být lepším. Tie-break proto vyhrál 7:2, takže ta kvalita byla u obou hráčů.



Jiří Lehečka se vyprofiloval ve stabilní českou jedničku. Vy už jste zmiňoval, že váš syn ho trénuje. Prožíváte tedy ty zápasy třeba možná s trochu více emocemi?

Tak já jsem Jirku vypiplal už když začínal v Prostějově, někdy ve dvanácti letech. Ke mně přišel v patnácti, kdy jsem s ním trénoval opravdu ty začátky. Citově k němu mám samozřejmě blíž, ale já nedělám rozdíly a ani je dělat dělat nemůžu. Kluci táhnou za jeden provaz, a jestli jde hrát Kuba Menšík, Jirka Lehečka nebo Adam Pavlásek tak jsou na tom prakticky stejně stejně.

Nejdůležitější je ale parta. My jsme velká parta, včetně mě. I když jsou jasné věkové rozdíly, já respektuju kluky, oni respektují mě. Chceme se pokusit o navázání na generaci Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha.

Čeští tenisté vedou v kvalifikaci Davisova poháru nad Izraelem 2:0, Menšík i Lehečka dvouhry zvládly Číst článek

Ještě se vrátím na závěr zase k Jakubu Menšíkovi. Dokázal se prosadit v roli outsidera, teď naopak potvrdil roli favorita. Jak moc vás to těší, že si dokázal poradit ve všech pozicích?

Co se týče věku, tak si myslím, že to je jako podobný hráč jako byl Tomáš Berdych. Tomáš začal hrát Davisův pohár v sedmnácti. Jakub začal loni, kdy mu bylo osmnáct, takže je tam malý rozdíl. Navíc jsou si podobní, nemyslím tedy úplně hrou, ale tím, jak skáčou na žebříčku. A já věřím tomu, že Kuba se pořád na žebříčku bude posouvat. Má na to, aby už v letošním roce postoupil do stovky, možná i výš. Obrovský talent, který jsme tu už dlouho neměli.

Oba zápasy doprovázela velmi dobrá atmosféra. Často i fair play, v tom smyslu, že když šlo do tuhého, tak tam nebyly tendence fandit proti Izraeli, spíše to byli všichni fanoušci svorně za Česko. Jak se vám to prožívalo? Jak se s tím vyrovnali hráči?

Strašně jsme se všichni těšili, že po pěti letech budeme hrát v Česku. Věděli jsme, že budeme hrát v Třinci a ta domácí atmosféra, přestože je tady jenom 1300 diváků, tak byla obdivuhodná. Tímto chtěl divákům poděkovat za podporu hráčů, protože když se jim v daných situacích nedařilo, tak je podporovali potleskem.

Když kluci přišli do šatny, tak říkali, že se s tímhle ještě nesetkali. Byla to fantastická kulisa a já věřím, že ta kulisa bude i zítra, kdy kluci půjdou do první čtyřhry.

JDEME SI PRO POSTUP! pic.twitter.com/RaRuENHHXy — Jsme český tenis (@jsmeceskytenis) February 3, 2024

Říkal jste, že nemáte důvod měnit složení oproti zápasu před dvěma lety. Na kurtu už nebude Jonathan Ehrlich, zkušený deblista. Naopak se sešlo, že jak Tomáš Macháč, tak Adam Pavlásek vlastně zahráli skoro životní výsledky na grandslamu. Věříte jimo trochu víc než na singly?

Určitě. Také z toho důvodu, že nehráli dvouhru a jsou odpočatí. Nejpodstatnější je, abysme ty síly vždycky rozdělili. A teď je můžu rozdělovat, mám tu opravdu pět kvalitních hráčů. A Ehrlich nás samozřejmě strašně trápil, protože to byl fantastický deblista první dvacítky a tehd byl na kurtu nejlepší. Klukům se to předtím nesešlo, ono už to složení mi také asi nevyšlo. Ale teď si myslím a pevně věřím, že to bude něco jiného, a kluci vyhrají hladce.



Kvalifikace tenisového Davisova poháru ve Vendryni (Frýdecko-Místecko): Česko - Izrael 2:0

Menšík - Oliel 6:1, 7:6 (7:4), Lehečka - Cukierman 6:1, 7:6 (7:2).