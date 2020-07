Český ženský tenis má své mladé naděje. Na exhibici v Prostějově se předvedly Fruhvirtová s Bartůňkovou

Na úspěchy českých tenistek jsou fanoušci v posledních letech zvyklí a zatím to nevypadá, že by měla úspěšná éra končit. Ve vzájemném duelu v Prostějově to ukázaly i dvě nejmladší hráčky týmové exhibice patnáctiletá Linda Fruhvirtová a o rok mladší Nikola Bartůňková. Prostějov 13:37 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová na charitativním turnaji v Prostějově | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

Kdyby se atraktivita měřila podle délky potlesku, patřil by zápas dvou školaček k těm nejlepším v týmové exhibici. A například i někdejší daviscupový reprezentant Jiří Novák uznale pochválil velkou tenisovou bitvu, když se míjel se šťastnou vítězkou Lindou Fruhvirtovou.

„Pořád jsem bojovala o každý míč až do konce a zlepšovala jsem se v průběhu zápasu. Je to pro mě cenné vítězství, protože to nebyl lehký zápas. Navíc došel do super tiebreaku, který nemám moc v oblibě. Zvládla jsem ho ale dobře, za což jsem moc ráda,“ popisuje pro Radiožurnál Fruhvirtová.

Obě mladé tenistky se utkaly také před dvěma týdny v Praze na Štvanici. Tam se mnohem víc dařilo Lindě Fruhvirtové, v Prostějově byla v jednu chvíli hodně blízko od výhry Nikola Bartůňková. Vypracovaly si dva mečboly, které se nakonec neproměnila a zápas prohrála.

„Každý zápas, když spolu hrajeme, tak se zlepšujeme. Jsem ráda za to, že s ní vždycky hraji,“ těší členku dost možná další úspěšné české generace Nikolu Bartůňkovou, kterou krom zápasů s věkově blízkými konkurentkami posouvají i zkušenosti z pobytu s tenisovými hvězdami.

Nervozita i zkušenosti

„Jsem nervózní, i když tam jsou Karolína Plíšková a ostatní. Jsem strašně ráda, že mě podporují a radí mi. Jsou to pro mě velké zkušenosti do budoucna,“ přiznává členka černého týmu Karolíny Plíškové a dost podobně to má i její o rok starší soupeřka.

„Je to super zážitek,“ chválí Linda Fruhvirtová členky svého týmu, tedy růžového týmu Petry Kvitové. Ten je na tom výsledkově v rámci charitativního souboje zatím hůře. Po druhém hracím dni totiž vedl černý výběr pod vedením světové trojky Karolíny Plíškové 5:3 na zápasy.