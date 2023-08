Bude to zase něco nového, říká o své semifinálové soupeřce Nosková. Příprava bude jako obvykle

Jak jste spokojená s výkonem po zápase?

Dnešek byl o hodně jiný, než včerejšek. Vlny nahoru dolů, jsou někdy pro mě dost těžké, ale dneska jsem to s takovou hráčkou dokázala vyhrát, řekněme jednoduše, i když to tak nevypadalo.

Ten styl vám vyhovoval víc?

Čekala jsem, že bude hrát trochu rychleji, že budou větší výměny, že nebudu mít tolik času na to dělat tolik vítězných míčů. Na to jsem se přizpůsobila dobře a já sem musela být ta, co to zabije.

Nastřílela jste jich 27. Vybavíte si nějaký zápas, kde jste jich měla tolik?

Jenom třísetové zápasy. Měla jsem spoustu času a prostoru ty vítězné míče dávat, ale není to jednoduché z těch lehčích míčů dát ty vítězné. Tím jsem ten dnešní zápas asi vyhrála.

Program se docela protáhl. Jak jste se cítila na kurtu fyzicky?

Rozehrávku jsem měla trochu později, čekala jsem, že to bude na dlouho. Pro mě ale je lepší mít to vše za sebou, než čekat půl dne, jako to bylo včera.

Sobotní program by mohl narušit déšť. Měla byste síly hrát semifinále i finále v jeden den?

To nedoufám, ale uvidíme. Dlouho jsem nehrála dva zápasy za den, takže uvidíme, jak to půjde.

Jaká bude cesta přes semifinálovou soupeřku Němku Tamaru Korpatschovou?

Neznám ji vůbec, nikdy jsme spolu nehrály zápas ani trénink. Bude to zase něco nového, někdo jiný. Hrála přede mnou, takže jsem viděla nějaké video, ale ještě se na ni připravím, jako vždycky.

Rosnička Linda se hlásí! ‍♀️☔️



Předpověď počasí na zítřejší semifinále sice není ideální, ale děláme vše, co je v našich silách aby se obě utkání odehrála. pic.twitter.com/JM3XFybr8V — Livesport Prague Open (@livesportprague) August 4, 2023