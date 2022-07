Nosková má jistotu posunu do nejlepší světové stovky. ‚Je to pěkné, byl to můj letošní cíl,‘ raduje se

PECKA! ✨ První @WTA semifinále kariéry a hned doma. Linda Nosková postupuje mezi nejlepší čtyřku. Gratulujeme a těšíme se zítra!



First one in FINAL FOUR. ⭐️ Linda Noskova secured her first ever WTA semifinal. Congrats, see you tomorrow!

: Pavel Lebeda/sport-pics.cz pic.twitter.com/vlW5CfWMI8