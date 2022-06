Havlíčkovou po Roland Garros nejvíce potěšily gratulace od českých tenistek, jejím vzorem je Kvitová

Sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková zapózovala se svými dvěma trofejemi z juniorky Roland Garros v areálu svého klubu. V pražské Stromovce v sídle pražské Sparty často s úsměvem vzpomínala s dvoudenním odstupem na své tažení za titulem ve dvouhře i čtyřhře na pařížské antuce. Rozpovídala se ale i o svých vzorech, plánech a také o tom, jaké to je, když ji druzí oslovují jako dvojnásobnou šampionku juniorky pařížského grandslamu. Praha 16:04 6. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Lucie Havlíčková s dvěma trofejemi z Roland Garros | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Zní to skvěle a i s tím dvoudenním odstupem je to neuvěřitelně krásný pocit. Furt z toho mám stejnou radost, emoce jsou už akorát víc zpracované a alespoň trochu to všechno začíná dávat smysl,“ vysvětlovala Lucie Havlíčková v areálu pražské Sparty, kde s tenisem ve čtyřech letech začínala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy tenistky Lucie Havlíčkové po povedeném juniorském turnaji Roland Garros

Teď tam v sedmnácti letech na tiskové konferenci po příjezdu autem z Paříže trpělivě odpovídala na dotazy.

„Gratulací jsem dostala hrozně moc. Celý den mi vlastně pípal telefon. Největší radost mi ale samozřejmě udělaly gratulace od profesionálních hráček, od Petry Kvitové, Marie Bouzkové, Kateřiny Siniakové či Báry Krejčíkové. Když vidíte, že i tyto velké hráčky vás sledují, potěší to nejvíc,“ přiznala dvojnásobná juniorská vítězka antukového grandslamu v Paříži.

Právě těmto tenistkám by se chtěla jednou aspoň přiblížit, a i proto většině z nich ráda dělá sparing.

„Občas mě poprosí, jestli bych s nimi nešla na trénink, čehož vždy na sto procent využívám. Hráváme s Kvitovou, byla jsem i s Bouzkovou, Siniakovou a Kristýnou Plíškovou, když ještě hrála,“ pochvalovala si Havlíčková.

Ráno jsem poprvé vstala před budíkem, komentovala životní úspěch na Roland Garros Havlíčková Číst článek

Jako jednu z odměn si pro ni pořadatelé pražského turnaje WTA na Spartě připravili divokou kartu právě na podnik WTA ve Stromovce. Jeho hlavní tváří je její vzor Petra Kvitová.

„Petra dokázala vyhrát dva Wimbledony, což je neuvěřitelné. Hraje rychlý tenis, což je mi blízké, i jako člověk je velice fajn. Zahrát si s ní by bylo úžasné, ale myslím, že kdybych potkala v 1. kole někoho jiného, bylo by to lepší. Šance na výhru jsou stále důležitější než si zahrát s někým, jako je Petra,“ přiznala věkem juniorka Havlíčková.

Mezi ženami už absolvovala přes deset turnajů, ale jen jedinkrát se jí podařilo přejít přes 1. kolo. Kdyby se jí to povedlo na konci červenci v Praze znovu, v žebříčku WTA by jí to pomohlo posunout se z deváté stovky výš, což je její plán na nadcházející týdny.