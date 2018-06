Bývalý tenista Dlouhý přiznal, že se ho pokoušeli uplatit. Za prohru měl dostat desetitisíce eur

„Je to už hodně dávno, ale stalo se to. Přišli za mnou a nabízeli mi pětimístnou částku v eurech, abych ovlivnil zápas a prohrál ho. Bylo to na turnaji nejvyšší kategorie ATP. Myslím, že se to dělo velmi často ve východních zemích, jako jsou Rusko a takové destinace,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy Lukáš Dlouhý.

Až tři ovlivněné zápasy denně. Vyšetřovací komise píše o 'tsunami podvodů' v nižších patrech tenisu Číst článek

Bývalý tenista říká, že zmanipulované zápasy nejsou v tenise neobvyklým jevem, především v dnešní době, kdy se dá na hodně zápasů i na podrobnosti z nich sázet v reálném čase.

„Myslím, že je v tenise stále mnoho cinklých sázek. Dříve bylo časté, že s týmem hráče cestovali také lidé, kteří vynášeli informace a sami také sázeli,“ říká dvojnásobný grandslamový vítěze ve čtyřhře.

Nabídku na vypuštění zápasu sám nikdy nepřijal. „Ten, kdo to vzal, měl velké problémy a těžko se z toho mohl dostávat. Když to někdo vezme jednou, už nikdy z toho nevypadne, takováhle zkušenost za to nestojí,“ tvrdí Lukáš Dlouhý.

Tenisem se uživí jen stovky hráčů

Podle nedávné zprávy nezávislé vyšetřovací komise se ovlivněné zápasy mají vyskytovat převážně na turnajích nižších kategorií, kde se hraje o nižší odměny.

Podle zprávy se po odečtení nákladů na trénink tenisem uživí jen 336 mužů a 253 žen. Aktivních hráčů na profesionálních turnajích jsou přitom tisíce. Spoléhat musejí na sponzory či hradit svou kariéru z vlastních prostředků. Sázení se v tu chvíli stává lákavou příležitostí, jak zlepšit finanční situaci.

Problém podle komise bobtná přinejmenším od roku 2012, kdy Mezinárodní tenisová asociace podepsala smlouvu se společností Sportradar o živém přenášení výsledků a skóre z malých a středních turnajů na celém světě.

Sázkové kanceláře od té doby mohly vypisovat online sázky na malé zápasy. V roce 2013 šlo o 40 tisíc zápasů, v roce 2016 číslo narostlo dokonce na 60 tisíc.