‚Usmát se strachu do očí.‘ Macháč prožil nejlepší zápas kariéry a v Melbourne posouvá své maximum

Poprvé na Grand Slamu jste ve třetím kole, obrovská gratulace. Dá se říct, že to byl váš největší zápas?

Asi určitě. Druhé kolo na Grand Slamu a navíc vítězný. Byl to nejlepší výkon a asi i nejlepší zkušenost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s tenistou Tomášem Macháčem po postupu do třetího kola Australian Open

Byla to pro fanoušky zábava. Jak to bavilo vás?

Tak já jsem se to snažil nevnímat jako zábavu, ale práci, kterou si užiju. Musím říct, že jsem předvedl skvělý výkon a jsem na sebe pyšný, jaké momenty jsem zvládl. I když to bylo špatné, tak jsem na to dokázal navázat.

Co v zápase bylo nejtěžší?

Asi začátek zápasu. S hráči, se kterými nehraju každý týden, je ten start těžký, ještě na takových stadionech. Často se potom hledám, ale snažím se vytvářet svoji hru a prostor. To se mi podařilo celkem rychle, za to jsem rád. Poté se mi líbilo to, co jsem hrál za stavu 3:5, ať už hlavou, nebo taktikou.

Zažil jste úplně nové situace, například v tie-breaku podávat na konec zápasu. Co to s vámi dělá, když už je to tak blízko?

Na jednu stranu se mi to, jak jsem naservíroval za stavu 6:4 v tie-breaku, líbilo, ale vlastně i nelíbilo. Udělal jsem vše správně, ale mohl jsem jít trochu blíž na volej, ale bylo to správně. Francis to zahrál výborně, bylo to 6:5 a já jsem si řekl, že dnes není ten moment, kdy se bude otáčet. Řekl jsem si, že se usměju strachu do očí a užiju si to. Udělám vše správně, co jsem do té doby dělal, nebudu nic měnit a jsem rád, že se mi to vrátilo.

Krejčíkové se v Melbourne daří, čeká ji souboj s deblovou kolegyní Siniakové. Očekává těžký zápas Číst článek

Máte v sobě vlastnost, že se strachu do očí usmějete?

Buduju si jí.

To se dá vybudovat?

Člověk to trénuje. Djoković ve svých letech trénuje hlavu a má 24 vyhraných grand slamů. Člověk se může vždy učit a pracovat na nových věcech.

Jak se to dá nasimulovat, když to člověk nezažije? Vy jste jednou říkal, že jste usínal s pocitem, co se na kurtu bude dít.

Nasimuloval jsem si to v tomto zápase. Na to jsou takové pomůcky, ale když se hraje 6:5 nebo 5:6, tak to je prostě nová zkušenost. Jsem rád za to, co jsem dnes za toho stavu předvedl.

Měl jste ohromnou podporu publika. Kdo tady s vámi prožívá zápasy?

Mám tu skvělou podporu a jsem za ni rád. Bylo tu hodně českých fanoušků, což je skvělé.

Look what it means to Tomas Machac! He's through to the third round of a Grand Slam for the very first time.



The Czech accounts for Frances Tiafoe 6-4 6-4 7-6(5)#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/TFBKpkFQ9v — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024

Krásný čas pro českého fanouška. Už vám gratulovali?

Ano, mám hrozně moc zpráv. Samozřejmě se objeví i lidé, kteří vás nepozdraví a pak vám také píšou, ale to je vždycky a patří to k tomu. Vybírám si ty zprávy, kterých si cením a vážím si jich.

Dá se zveřejnit něco, co vám udělalo velkou radost? Co vás motivovalo nebo povzbudilo?

Po prohraném i vyhraném zápase rodina. To je ta největší podpora a té si vážím. Snažím se jim vždy hned zavolat a píšu jim. V Česku je i spoustu jiných lidí, kteří mi drží palce. Je to vždy hezký pocit, když člověk vyhraje a lidi, které má rád, mu napíšou.

Nyní vás čeká vás Rus Chačanov. Jaký je to podle vašich očí soupeř?

Tak samozřejmě je kvalitní, ve třetím kole si člověk nemůže vybrat. Jsou to nejlepší hráči na světě, mám respekt, ale jdu vyhrát.

Czech it out!



Tomas Machac scores the upset over Tiafoe and books his spot in R3 at a Grand Slam for the first time. pic.twitter.com/BCawWFkiFI — US Open Tennis (@usopen) January 17, 2024

Výsledky tenisového Australian Open Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Macháč (ČR) - Tiafoe (17-USA) 6:4, 6:4, 7:6 (7:5)