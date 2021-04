Porážka s Bartyovou jako motivace. Plíšková si pochvaluje herní zlepšení i psychickou odolnost

Na výraznější úspěch v sezoně zatím stále čeká, ale touhu bojovat s nepříznivým vývojem v sobě má. Po minulém turnaji ve Stuttgartu dokázala Karolína Plíšková i v úvodním kole v Madridu otočit zápas po prohrané první sadě, tentokrát zdolala talentovanou Američanku Cori Gauffovou. I o tom ze Španělska mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál. Madrid 22:11 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

Komentátor WTA říkal, „že je to další krok k tomu, aby šlo zase všechno správným směrem“. Jak důležité pro Vás bylo ho teď udělat potom, co jste se ve Stuttgartu herně začala zvedat?

Střídám lepší a horší momenty, dneska byl začátek samozřejmě špatný. Ale nechci se v tom hrabat a myslet na to, zbylé dva sety už vypadaly dobře. Ona má nepříjemnou hru, ale stejně to většinou není o soupeřce, ale o mně. Takové vybojované zápasy mě ale mohou jen posílit.

Když se ještě vrátím k nešťastné porážce se světovou jedničkou Bartyovou ve Stuttgartu, bylo to spíš motivační, že jste byla tak blízko výhře? Nebo převažovalo zklamání, že to nevyšlo?

Zklamání je po každém prohraném zápase, ale ve Stuttgartu jsem alespoň konečně hrála tři docela dobré zápasy. Je světová jednička z nějakého důvodu, dokáže zahrát dobře i v obtížných momentech. Takže to bylo spíš motivační, že dokážu hrát dobrý tenis i proti takovým hráčkám.

Jak jste na tom v této fázi sezony fyzicky nebo i mentálně? I třeba proto, že by vám taková výhra mohla hodně pomoct?

Mentálně jsem na tom pořád dobře, i když to tak někdy nevypadá. Tenis je hodně o psychice, takže nervy jsou občas vidět. Myslím, že jsem na dobré cestě. A jsem pyšná na to, že i když nejde všechno správným směrem, tak s tím dokážu bojovat. Byly doby, kdy bych to nezvládla.

Fyzicky jsem na tom také dobře. Hrála jsem teď hodně třísetových utkání, což také kondici pomůže. Zápěstí nebolí, tak snad to vydrží.

Díval jsem se do vašeho boxu, že je s vámi i trenérka Olga Savčuková, má to nějaký zvláštní důvod?

Je to jeden z posledních turnajů, kdy může, protože čeká miminko. Jsem ráda, že tu je, vždycky když je se mnou, tak hraju lépe. Je to pohodářka, jsme i kámošky a spíš tak drbeme, takže se o tenise ani nebavíme, což je v mém případě i lepší. Máme tady pohodu, srandu.

O vás je známé, že máte každého kouče odjinud, jak se dělá sranda v mezinárodním týmu?

Už jsem si docela zvykla, s českými lidmi už vlastně ani tolik nemluvím. Máme občas takové hloupé vtipy v angličtině, občas takové zkomoleniny. Někdy pochytím něco ve španělštině, tu bych se chtěla začít trochu učit.

Někdy vám k dobré náladě mohla přispět i sestra Kristýna, ale fanoušci ji teď nějakou dobu na turnajích neviděli. Jak na tom je?

Má špatné rameno, takže se odhlásila z turnajů. Už se jí ten problém táhnul půl roku a nemohla pořádně servírovat. Snad už je to ale lepší, tak snad se brzy ukáže na turnaji.