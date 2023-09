‚Hraje dobře na každém povrchu,‘ říká o Vondroušové kouč Hernych. Nejbližším plánem je doléčit zranění

V novém vydání žebříčku po US Open bude Vondroušová na šesté a Muchová na osmé pozici, obě jsou také na příčkách zaručujících účast na Turnaji mistryň. Přesto můžou mít plány, jak některé věci vylepšit, v nejbližší i třeba v té vzdálenější budoucnosti.

„Doufám, že to hlavně vyléčí. Bolí ji loket,“ připomíná pro Radiožurnál Sport trenér Jan Hernych to hlavní. Dát tělu čas na doléčení zranění a až potom zase pokračovat v práci. Zdravotní problémy už v minulosti Markétu Vondroušovou několikrát zastavily, někdy i na delší období.

A tak i kouč přemýšlí, co by mohlo pomoci. „O tom se pořád bavíme, že kdyby fyzioterapeut Martin Janoušek mohl jezdit trochu víc, tak je to pro ni z mého pohledu dost stěžejní věc a doufám, že to do budoucna nějak dopadne,“ myslí si Hernych.

Když je Markéta Vondroušová zdravá, je jen těžko porazitelnou tenistkou, a od letošního wimbledonského titulu už to platí zřejmě na všech površích. „Mám pocit, že hraje dobře, dá se říct, na všem. Je zkrátka šikovná, dokáže hru přizpůsobit, takže je to spíš o momentální formě její i protihráček. Když bude zdravá, tak bude z mého pohledu hrát dobře. Takhle ji vidím od prvních let, co jsem s ní hrál,“ konstatuje kouč.

„Je tenisovým fanatikem, je to úplně neskutečné. Spoustu věcí se od ní učím i co se týče přístupu, sledování tenisu a žití tenisem. Myslím si, že jsem tenis taky docela, jak se říká, hodně žral, ale ona je ještě o level jinde.“

S motivací nemá problém ani Karolína Muchová, které se ještě nepodařilo vyhrát velký titul. Je to teď velký cíl finalistky Roland Garros a semifinalistky US Open.

A česká tenistka přiznává, že na každý grandslam už jezdí s cílem vyhrát potřebných sedm zápasů. „Docela jsem cítila, že tady mohla být šance,“ přiznává Karolína Muchová, která těží z velkého talentu a pestré škály úderů, ale poslední krok jí zatím scházel.

Také proto plánuje, že do týmu opět přizve mentálního kouče, i když jméno si zatím nechává pro sebe. „Jsme tak nějak v kontaktu. Myslím si, že je fajn mít někoho takového v týmu, už jsem ho párkrát i měla. Když cítím, že potřebuju s někým cokoliv probrat, něco ohledně týmu, odlehčit nějakou situaci, tak už jsem v minulosti měla nějaké kouče,“ říká Karolína Muchová.