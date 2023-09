Turnaj mistryň v Mexiku a Pohár Billie Jean Kingové ve Španělsku. Tenistky straší program konce sezony

Hodně náročný program mohou mít v závěru sezony přední české tenistky. Hned čtyři z nich by se totiž mohly během dvou týdnů představit na dvou různých kontinentech, na Turnaji mistryň v Mexiku a ve finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové ve Španělsku. New York 13:26 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová a kapitán českého týmu Petr Pála | Zdroj: Profimedia

Skoro ve stejnou dobu zveřejnily Mezinárodní tenisová federace ITF a ženská tenisová asociace WTA své plány. V prvním případě šlo o rozpis jednotlivých zápasů finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové v Seville a v tom druhém oznámení pořadatelského města Turnaje mistryň, kterým bude Cancún v Mexickém zálivu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Markéta Vondroušová a Karolína Muchová mluví o náročném programu tenistek na konci sezony

„Přelet do Evropy a ždímání se v družstvech bude masakr. Není to úplně dobře udělaný program,“ říká Markéta Vondroušová, která byla tou dobou možná právě někde nad oceánem, ale už před odletem z New Yorku tušila, že bude hodně těžké obě akce zkombinovat.

Reprezentace je priorita

„Pro mě je zásadní, jestli se tam dostanu na Turnaj mistryň. Podle toho se pro mě bude všechno odvíjet. Nikdy bych ale neodmítla být v reprezentaci, i kdybych měla letět ze dne na den. Chci tam být. Máme dobrý tým, daří se nám a jsme dobrá parta, takže by byla škoda to takhle zničit. Když budeme zdravé, máme šanci to vyhrát.“

A věděl to i trenér tenistky Jan Hernych, protože informace o Mexiku už tou dobou zákulisím proběhly. „Markéta je velká srdcařka co se týče reprezentace. Chce tam hrát za každou cenu. Hlavně záleží na tom, jak zvládne turnaje v Asii po zdravotní stránce.“

The #BJKCupFinals schedule is set



Seville, 7-12 November



Get your tickets now



https://t.co/3JyaFPKObv pic.twitter.com/KSwbwUHjIZ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 7, 2023

Markéta Vondroušová je reprezentačnímu týmu oddaná, má v něm fantastickou bilanci a už v útlém věku se vypracovala v přirozeného lídra týmu, kterému záleží na úspěchu. Jenže teď to může být o dost složitější, když se na Turnaj mistryň kvalifikuje.

„Je to na konci sezony, takže jsou všichni vyčerpaní. Pokud bychom navíc letěly z Mexika, tak je to těžké. Snad budeme všichni zdraví. Je to i sen Káji Muchové. Teď jsme se o tom bavily. Říkala jsem jí, že musíme zabrat, abychom byly v reprezentaci silné,“ popisuje Vondroušová.

„Bylo by krásné, kdybychom mohly zvednout tu mísu. Máme ale pekelně těžkou skupinu jako vždycky,“ doplňuje Karolína Muchová.

Čtyři Češky na obou turnajích?

Karolína Muchová a Markéta Vondroušová jsou nejúspěšnějšími českými hráčkami této sezóny. Zatím jsou v nejlepší osmičce pro Turnaj mistryň, mezi deblistkami jsou díky výsledkům z úvodu roku stále dost vysoko Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková.

Není tak vyloučeno, že všechny čtyři zmíněné tenistky pocestují z Mexika do Španělska, kde by mělo hned v úterý první hrací den Česko nastoupit proti odpočatým Švýcarkám v důležitém utkání skupiny, ve které jsou ještě Američanky.

„Je to mazec. Loni takhle letěla Katka z Dallasu. Hrála singla proti Americe a další den byla úplně hotová, protože měla jet lag. Kdybychom se tam s Kájou dostaly obě, bylo by to dost náročné,“ připomíná Markéta Vondroušová zkušenost z konce minulé sezony, kdy se Češkám sice při závěrečném turnaji Poháru Billie Jean Kingové v Glasgow povedlo postoupit z těžké skupiny, ale pak měly při náročném programu starosti poskládat sestavu na semifinálový duel.

„Psal mi Petr Pála, že se snaží, aby se začátek Česka posunul na středu,“ prozradil trenér Karolíny Muchové Emil Miške, že se ještě kapitán českého týmu snaží o zmírnění výrazného hendikepu.