Vondroušová je třetí Češkou ve čtvrtfinále tenisového US Open. Macháč v New Yorku končí

Markéta Vondroušová se stala třetí českou čtvrtfinalistkou na tenisovém US Open. V souboji wimbledonských šampionek porazila na betonových dvorcích v New Yorku nasazenou devítku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 6:4, 5:7, 6:2 a navázala na dřívější výhry Jiřího Lehečky a Barbory Krejčíkové. Neuspěl jen Tomáš Macháč, který prohrál s nasazenou čtyřkou Taylorem Fritzem z USA 4:6, 3:6, 3:6.

Markéta Vondroušová po postupu do čtvrtfinále na US Open

Markéta Vondroušová po postupu do čtvrtfinále na US Open

O postup do čtvrtfinále bude bojovat ještě nasazená jedenáctka Karolína Muchová. Semifinalistka posledních dvou ročníků se utká ve Flushing Meadows s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.

Šestadvacetiletá Vondroušová postoupila do čtvrtfinále US Open podruhé a vyrovnala své maximum z roku 2023. Na grandslamech je mezi osmi nejlepšími hráčkami popáté. Rybakinovou porazila podruhé ze tří vzájemných duelů. V boji o semifinále vyzve obhájkyni titulu a světovou jedničkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Důležitý servis

Bývalá světová šestka Vondroušová sice prohrála v poměru vítězných míčů 29:40, udělala ale jen 15 nevynucených chyb. Pomohlo jí také 13 es, využila pět ze sedmi brejkbolů. „Byl to úžasný zápas. Proti Jeleně to je vždy těžké, ona skvěle servíruje. Snažila jsem se dnes držet, jak to šlo. Myslím, že i můj servis byl dnes dobrý a to byl ten klíč,“ řekla novinářům Vondroušová.

Sokolovská rodačka měla dobrý úvod a hned v první hře získala brejk. Přestože Rybakinová později srovnala, Vondroušová jí za stavu 4:4 sebrala servis ještě jednou a sadu dotáhla. Vyrovnaný zápas také pokračoval ve druhém setu, kde Rybakinová nedotáhla vedení 4:2, po brejku ve 12. hře ale přeci jen utkání srovnala.

Rozhodl třetí set, kde už byla Vondroušová na servisu stoprocentní. Poté, co ve třetím a sedmém gamu vzala Rybakinové servis, dotáhla koncovku ve svůj prospěch. Utkání zakončila prvním využitým mečbolem.

Macháče vyřadil Fritz

Čtyřiadvacetiletý Macháč neuspěl v osmifinále US Open ani na druhý pokus. Vloni zde nestačil na Brita Jacka Drapera. Proti Fritzovi dnes přišel čtyřikrát o servis, nevypracoval si jediný brejkbol. V poměru vítězných míčů prohrál 17:30, udělal také 30 nevynucených chyb. Fritzovi pomohlo i 14 es.

Berounský rodák prohrál s Fritzem i třetí vzájemný zápas a nepodařila se mu odveta za lednové střetnutí v United Cupu, kde odstoupil za stavu 7:6, 5:6 kvůli zdravotním potížím. Loňský finalista Fritz je v sedmém grandslamovém čtvrtfinále a třetím na US Open.

„Dnešní zápas se mi bohužel nevydařil. On hrál navíc výborný tenis. Musel bych předvést skvělý výkon, abych mu konkuroval a mohl ho zlomit, což se nestalo,“ řekl českým novinářům Macháč.

„Vystoupení na turnaji ale beru pozitivně. Dobře jsem se připravil a fyzicky se cítil dobře. Jsem rád, že jsem odehrál alespoň čtyři zápasy a povedlo se mi trochu vrátit do tenisu, protože ty týdny předtím jsem nehrál dobře. Z dneška se zkusím ponaučit a najít si v tom nějaké pozitivum,“ doplnil český tenista.

Macháč, který v dosavadních třech zápasech neztratil ve Flushing Meadows ani set, držel v první sadě krok až do závěrečného desátého gamu. Poté, co si v něm Fritz vybojoval náskok 40:15, proměnil hned první setbol.

Na začátku druhé sady odvrátil Macháč brejkbol a znovu se držel ve hře až do koncovky. Tentokrát ale přišel o servis za stavu 3:4 a Fritz sadu doservíroval. Ve třetím setu pak Američan duel dotáhl. Macháče „brejkl“ ještě dvakrát a při servisu českého hráče druhý mečbol.

