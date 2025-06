Vondroušová první letošní zápas na trávě zvládla, v Berlíně vyřadila Američanku Keysovou

Pětadvacetiletá Vondroušová zdolala letošní vítězku Australian Open a světovou šestku Keysovou za 1:49 hodiny. V prvním setu česká tenistka přišla dvakrát o podání, sama ale soupeřce vzala servis třikrát.

V druhé sadě byly obě hráčky na servisu stoprocentní a rozhodl až v tie-break, který sokolovská rodačka vyhrála 8:6.

Na trávě si Vondroušová, která letos na jaře nehrála více než tři měsíce kvůli zranění ramena, připsala teprve druhé vítězství od senzačního triumfu ve Wimbledonu v roce 2023.

Loni v Berlíně došla do 2. kola a při obhajobě titulu v londýnském All England Clubu prohrála hned první duel.

„Jsem tenistka, která potřebuje zápasovou praxi, aby hrála dobře, takže ta přestávka pro mě byla hodně náročná. Ale rameno je nyní dobré, jsem moc šťastná, že jsem zpět, a doufám, že odehraju co nejvíc zápasů,“ řekla na kurtu Vondroušová po první letošní výhře nad hráčkou z Top 10 žebříčku.

