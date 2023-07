Bál šampionů byl skvělý, chválila si tradici Vondroušová. Mrzelo ji jen, že netančila s Alcarazem

Tenistka Markéta Vondroušová ukázala na pražské Štvanici trofej pro vítězku wimbledonské dvouhry. Úřadující šampionka z All England Clubu si teď chce užít pár dní volna a pak se zase vrátit na kurty. Potřebuje totiž také čas na to vstřebat, co se jí vlastně povedlo. Zatím životní úspěch Vondroušové umocnila i tradiční společenská akce v Londýně – Bál šampionů, kde nebyla nakonec jedinou Češkou. Praha 16:19 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová ve svém domovském klubu 1. ČLTK Praha s wimbledonskou trofejí | Foto: Iva Roháčková

„Je to skvělé. Barča přišla trochu později, ale máme společné fotky,“ těší úřadující wimbledonskou vítězku tenistku Markétu Vondroušovou, že na konec galavečera dorazila po svém titulu ve čtyřhře Barbora Strýcová a také šampion mužské dvouhry Carlos Alcaraz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Markétu Vondroušovou na tiskové konferenci v Praze po Wimbledonu

„Čekali jsme na něj, protože se hodně protáhlo jeho finále. Samozřejmě je to velký zážitek být na večeři s takovými lidmi,“ pochvaluje si už v zázemí svého klubu 1. ČLTK nově desítka světového žebříčku WTA.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová si přivezla z All England Clubu nejen trofej, ale také zážitky na celý život. Popovídala si s vévodkyní Kate, přijímala tisíce gratulací, rozdávala podpisy, fotila se, ale mrzela ji trochu jedna věc z Bálu šampionů – tradice společného tance vítězů dvouher je totiž už druhým rokem zrušená.

„Je to docela ikonické. My jsme ale do poslední chvíle nevěděli, co se tam bude dít. Alcaraz přišel docela pozdě, takže se všechno dělo dost narychlo. Zůstali jsme nakonec až do jedné, kdy už jsme všichni byli docela vyřízení,“ popisuje Markéta Vondroušová. Na slavnostní zakončení Wimbledonu vyrazila v černých šatech bez ramínek.

„S holkama jsme byly šaty vybírat ve městě, ale nebylo to nic speciálního,“ přiznává rodačka ze Sokolova, která má ráda módu a hlavně také tenisky. Právě ty schovala i kvůli bolavému kotníku pod šaty na Bálu šampionů místo lodiček.

„Měla jsem dlouhé šaty až na zem, takže jsem věděla, že to pod nimi nebude vidět. Všichni mi říkali, ať si vyhrnu na hlavní fotku, ale jinak by si tenisek nikdo nevšiml. Z lodiček mě ale bolí nohy, takže jsem ráda, že jsem se jim i díky tomuhle vyhnula,“ směje se úřadující vítězka tenisového Wimbledonu Markéta Vondroušová.

Co si za triumf v All England Clubu dopřeje, ještě neví. Nad tím se bude zamýšlet v příštích, jak sama řekla, snad volnějších dnech.