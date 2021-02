České tenistky o životě v Austrálii po karanténě: Nejsme zvyklé, že je někde hodně lidí pospolu

Do Austrálie přijeli hlavně kvůli grandslamovému turnaji, ale i na těch přípravných poznávají tenisté život jako dřív. Po dvoutýdenní karanténě na hotelu se totiž mohou ve volném čase bez omezení pohybovat po městě, na což někteří už skoro zapomněli. A poznávají to třeba při objednávání jídla v restauraci. Melbourne 14:50 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová | Zdroj: Profimedia

Tenisté v australském Melbourne zažívají po dvoutýdenní karanténě podobné časy jako v době před koronavirovou pandemií. Zároveň velmi přísná opatření stále vnímají.

„Spíš teď nejsme z domova zvyklé, že je někde hodně lidí pospolu. Když je tady plná restaurace lidí, tak jsem si říkala, že je to hrůza,“ říká Markéta Vondroušová a zároveň přiznává, že si venku připadá divně.

Život v posledních měsících se jí zúžil na pár místností, sportovišť a také lidí potkávala mnohem méně. A poté, co jí skončila povinná čtrnáctidenní karanténa v Melbourne, je najednou svět kolem ní výrazně jiný.

„Nějak jsme si zvykli všechno objednávat a na tu večeři se mi kolikrát ani nechce, ale řekla jsem si, že se musím zvednout a jít se aspoň projít,“ dodává Vondroušová.

To další český tenista Tomáš Machač řešil po nařízené karanténě jiné problémy. „Ze začátku to bylo opravdu náročné, hlavně pro oči to nebylo vůbec příjemné,“ popsal Machač.

Pomáhají i aplikace

Když se člověk rozkouká, vidí, jak jsou lidé stále velmi opatrní, ve zdejším státě Victoria už skoro čtyři týdny v řadě nehlásí nový lokální případ koronaviru, přesto se na některých místech nezbavují roušek. K tomu neustále používají různé aplikace.

Jednu z nich si teď museli kvůli vstupu do areálu instalovat i účastníci tenisových turnajů v Melbourne. A bude to muset udělat i Barbora Krejčíková.

„Spěchala jsem, tak jsem jim řekla, že to udělám později, ale budu to muset řešit, protože jinak se nedostanu do areálu,“ vysvětluje Krejčíková, co musí tenisté například udělat.

A ostražitější je stále i Marie Bouzková, která dost velkou část roku tráví v Americe. „Já ani tu masku nepřestávám nosit, protože si bez ní připadám divně. Každý mi třeba říká, že tady nikdo žádný covid nemá, ale už tomu ani nevěřím a radši si ji vezmu,“ vysvětluje dvaadvacetiletá česká tenistka.

Podle aktuálně nejlepší české hráčky Karolíny Plíškové je však šance, že by se někdo mohl nakazit, minimální.

„Po dvou týdnech, kdy nás testovali nás každý den, snad ani není šance, aby to někdo z nás měl,“ věří Plíšková.