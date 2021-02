Bylo to blízko a zároveň daleko, říká po prohraném finále Bouzková. S vítězkou půjde na palačinky

Česká tenistka Marie Bouzková na australské Phillip Island Trophy titul nezískala. Ve finále turnaje s náročným programem prohrála s Ruskou Darjou Kasatkinovou 6:4, 2:6 a 2:6. I tak si ale Bouzková v rozhovoru pro Radiožurnál velké zápasové vytížení na úvod tenisové sezony pochvalovala. Melbourne 11:15 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Bouzková. Archivní foto | Zdroj: Reuters

Koukám, že s sebou máte čokoládu. V součtu se čtvrtkem to muselo být náročné finále, obrat, vedro. Chyběla vám energie?

Ano, půjdeme na palačinky a maso, abych se dobila energií. (smích) Poslední tři dny jsem hrála pokaždé v největším teplu ve tři hodiny odpoledne. Bylo toho dost. Ale je to stále začátek roku. A možná bylo těch šest intenzivních zápasů v jednom týdnu to nejlepší, co mě mohlo potkat. Teď jen musím zregenerovat a poté pokračovat do Mexika.

Další český finálový smutek. Bouzková v Melbourne neudržela vedení, triumf slaví Ruska Kasatkinová Číst článek

Zdá se až nemožné, že Marii Bouzkové došly síly. Vás vždy dávali za příklad, že všechno doběhnete, každý míček vrátíte, atleticky jste skvěle připravená.

Včera (ve čtvrtek) v semifinále to bylo fakt intenzivní. V ten moment si to člověk neuvědomí, ale jak je rozpumpovaný a o věcech dlouze přemýšlí, tak jde i pozdě spát. Včerejšek byl velmi emocionální a dnes to byla zase nová zkušenost. Zahrála jsem si druhé finále na okruhu, chtěla jsem v něm vydržet až do konce.

V semifinále jste porazila Bianku Andreescuovou, šampionku z předloňského US Open. To byla velká výhra, že?

Určitě. Ona je super hráčka. Sice teď asi 12 měsíců nehrála, ale myslím, že už se dává do formy. Pro mě to byl skvělý zážitek, že jsem proti ní otočila zápas, což je po tolika hodinách vlastně skvělý úspěch, ať na druhé straně stojí kdokoliv. Už jsme s Biancou hráli pár let zpátky na antuce na Roland Garros, kde ale byly jiné podmínky. I tak jsem ráda, že jsem tentokrát vyhrála já.

Proti Darje Kasatkinové ve finále to také svádělo k tomu, že byste jí mohla oplatit říjnovou prohru z Ostravy.

Ano, ale byla jsem blízko a zároveň daleko.

O čem jste si povídaly, když jste se po zápase potkaly na jedné lavičce?

Říkali jsme si, že nikdy spolu nemůžeme hrát krátké zápasy. A také, jak jsme celé červené z toho sluníčka, které do nás pálilo celý týden. Dáša je velice sympatická, myslím, že spolu ještě půjdeme na palačinky. (smích) Říkali jsme si to už večer před zápasem, že si to zasloužíme a půjdeme na ně.

Zrušila jste turnaj v Adelaide, po odpočinku Vás čeká oblíbené Mexiko, kde jste již byla ve finále turnaje v Monterrey. Jak se tam těšíte?

Měla jsem tu hodně zápasů, což je na začátek sezony nejdůležitější. Teď se musím zregenerovat, abych se mohla na dalších turnajích zlepšovat. Do Mexika se moc těším. Lidi už mě tam znají, dva měsíce mi píšou, že se na mě těší. Myslím, že tam budeme mít publikum a v Mexiku vždy chodí hodně lidí. Snad bude hezká tenisová atmosféra, která se mi tam velmi líbí.