Krejčíková a Siniaková se na Australian Open naladily vítězně, v přípravném turnaji slaví deblový titul

Kvůli karanténě nemohly dva týdny trénovat, ale i s tímto hendikepem dosáhly v australském Melbourne na první titul z tamního tenisového léta. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ho vybojovaly díky finálové výhře 6:3, 7:6 nad sestrami Čchan z Tchaj-wanu. A stejně jako před rokem v Šen-čenu získaly trofej hned v prvním společném deblovém vystoupení nové sezóny. Celkově jde o šestý titul českého páru. Melbourne 9:07 7. 2. 2021 (Aktualizováno: 9:43 7. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

„Cítím samá pozitiva. Trénink nebyl úplně ideální, příprava všelijaká, a my i tak dokázaly udělat titul. Tento turnaj byl zatím jeden z těch nejtěžších. Zápasy jsme hrály proti holkám, které normálně trénovaly, a o to cennější je vítězství,“ řekla Radiožurnálu Barbora Krejčíková a věří, že jí to bude připomínat i nepoškozená trofej, protože ta, kterou dostala, měla nějaké vady na kráse.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrály hned v prvním společném deblovém vystoupení nové sezóny. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Dřevo vypadá, jako kdyby spadlo a kousek se odštípl. Nemám trofej úplně hezky zarovnanou,“ vysvětluje Barbora Krejčíková, která také nebyla úplně v pořádku.

Tím, jak se po čtrnácti dnech karantény vrhla do tréninků a zápasů, začala mít problémy s mozoly a puchýři, hlavně na noze. A trápí ji stále, takže i proto si trofeje tak váží.

Stejně jako Kateřina Siniaková, která byla navíc v izolaci ještě před cestou do Austrálie kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. „Je super mít titul po tom, co jsme tu všechno zažily,“ raduje se Siniaková.

Japonští fanoušci na trénincích české tenistky? ‚Je to díky trenéru Bajinovi,‘ směje se Plíšková Číst článek

Finálové soupeřky – sestry Čchan – patřily v minulosti k nejkvalitnějším párům světa, na nějakou dobu se rozdělily, ale před časem se daly znovu dohromady kvůli olympijským hrám v Tokiu. I z tohoto pohledu by to mohla být cenná výhra i pro Češky, které po letních hrách také touží, ale Kateřina Siniaková k tomu dodává.

„Bylo by to super, ale jdeme turnaj od turnaje. Teď je před námi grandslam a to je hlavní cíl,“ soustředí se teď Kateřina Siniaková na začátek Australian Open, do kterého vstoupí ve stejném areálu už v noci na pondělí.

„Byla jsem zaskočená. Mluvilo se o tom, že těm, kteří byli v těžké karanténě, začátek oddálí, a budou tak hrát až v úterý,“ divila se Kateřina Siniaková.