Je skvělé vidět, že se všechna ta práce vyplácí, říká mladá tenistka Fruhvirtová po skalpu Mertensové

Je jí stále teprve šestnáct let, ale na svém prvním velkém turnaji kategorie WTA 1000 zdolala už dvě soupeřky. Po Dance Kovinićové z Černé Hory porazila tenistka Linda Fruhvirtová někdejší světovou dvanáctku Belgičanku Elise Mertensovou a v Miami už prošla do třetího kola. Rozhovor Miami 8:23 26. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Linda Fruhvirtová | Foto: Geoff Burke | Zdroj: Reuters

Moc gratuluji, jaké teď máte pocity z vašich výher a výkonů?

Jsou to pocity velkého štěstí, nemohla jsem tomu uvěřit. Pro tyto zápasy jsem makala, je skvělý pocit vidět, že všechna ta práce se vyplácí a vrací. Je skvělé udělat na takto velkém turnaji dvě kola, nikdy v životě jsem proti hráčce z TOP 25 nehrála. A že se mi ji podaří porazit... Pořád si říkám, jestli se mi to fakt stalo. Těším se na další zápasy.

Ono se to opravdu stalo, Mertensová byla dokonce světovou dvanáctkou. Jak jste ji dokázala porazit?

Myslím, že jsem měla super přístup, bojovala jsem od začátku do konce. Snažila jsem se soustředit na sebe a hrát svou hru, ale byl to velmi těžký zápas. Elise vyhrála několik turnajů okruhu WTA, takže už jenom hrát proti takové hráčce je super zkušenost.

Jak těžké je hrát v Miami? O tamním turnaji se říká, že je podmínkami jedním z těch nejtěžších.

O tom už jsem také slyšela. Samozřejmě je tady velká vlhkost a teplo, někdy může být nepříjemné i to, jak fouká. Mně to ale zatím nijak nevadí. Zatím jsem nepozorovala žádné větší potíže.

Jaké to bylo, když jste se dozvěděla, že máte divokou kartu do turnaje? A jak jste se na tak velký turnaj připravovala?

Je to skvělá příležitost dostat v tak mladém věku kartu na nejsilnější turnaj hned po grandslamech, jsem za to vděčná. Připravovala jsem se jako na každý turnaj - makala jsem, trénovala, snažila se zahrát nějaké tréninkové body, hrála jsem ještě nějaké turnaje, takže jsem měla nějaké zápasy v sobě. Snažila jsem se dobře kondičně připravit na kurtě, jsem ráda, že se to povedlo.

✨ BIGGEST win of her career ✨



16 year-old wildcard Linda Fruhvirtova knocks out the No.20 seed Mertens!#MiamiOpen pic.twitter.com/JL7zVENyzE — wta (@WTA) March 25, 2022

Jde vám snadno se teď ještě neuspokojit a být hlavou ‚v turnaji‘ i přes ten velký úspěch?

Jsem hlavou pořád v turnaji, pořád se soustředím na další zápas. Teď jsem vyhrála, což je neuvěřitelné, ale v hlavě už mám další zápas.

Ten budete hrát s vítězkou duelu mezi Alexandrovovou a Azarenkovou, co můžete říct o soupeřkách?

Alexandrovovou znám trochu z Česka, obě jsme v roce za Růžový tým v týmové soutěži v roce 2020, párkrát jsem s ní trénovala. Na Azarenkovou jsem koukala v televizi, když jsem byla menší, a bylo by úžasné mít příležitost si proti ní zahrát.