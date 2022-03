Muchová zažívá v Miami povedený návrat k tenisu a těší se na Ósakaovou. Konec Bartyové ji rozesmutněl

Přes půl roku byla bez tenisu, aby se definitivně zbavila bolestí břišního svalu. A zatím zažívá velmi povedený návrat. Semifinalistka loňského Australian Open a dvojnásobná wimbledonská čtvrtfinalistka Karolína Muchová vyhrála krátce po sobě dva úvodní zápasy na silně obsazeném turnaji WTA v Miami. A teď se na Floridě připravuje na další duel s několikanásobnou grandslamovou šampionkou – Japonkou Naomi Ósakaovou. Miami 16:26 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Foto: Geoff Burke | Zdroj: Reuters

„Přijde mi, že jsou na mě losy vždy takové přísnější. Ale já jsem teď ráda za každý zápas,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Karolína Muchová.

Na ženském okruhu chyběla přes půl roku a teď krátce po sobě v kostce poznává jeho rozmanitost - nejdříve bojovala s klubovou spoluhráčkou ze Štvanice Terezou Martincovou, pak zdolávala tenistku nastupující generace – finalistku loňského US Open Kanaďanku Fernandezovou a teď ji čeká jedna z největších hvězd Japonka Ósakaová.

„Chyběli mi lidé, celková atmosféra i zápasové emoce. Teď budeme hrát na centrkurtu, což je taky super, na zápas se těším,“ říká Muchová. Je ráda i za to, že vůbec hraje a že bolest, kterou po zápasech cítí, nesouvisí s žádným zraněním. Na rozdíl od loňska.

„Nemám teď žádnou nepříjemnou bolest, to je fajn. Bolí mě sice celé tělo, ale věděla jsem, že si tím budu muset projít. Takže jsem ráda, že to zatím není žádná ta bolest, jakou jsem měla v minulosti. Teď mě bolí jen svaly a jsem taková natáhnutá, ale to je normální,“ říká pětadvacetiletá tenistka při svém návratu na kurty.

The Muchova comeback continues



@karomuchova7 reaches the #MiamiOpen third round on her return from injury with victory over Fernandez! pic.twitter.com/hF8p9F0jtc — wta (@WTA) March 24, 2022

„Chodí mi hodně zpráv, podporu dostávám i od holek, které tu potkám. Lidé mi píšou ‚welcome back‘, všímám si a vážím si toho, je to příjemné,“ děkuje za podporu Muchová.

Konec Bartyové

Na profesionální okruh se vrátila zrovna v době, kdy z něj jedna významná osobnost odešla. Česká tenistka přiznává, že jí konec Australanky Asleigh Bartyové zaskočil.

„Musím říct, že mi to je dost líto. Ne že bychom měly nějaký zvláštní vztah nebo k sobě měly blíž než k ostatním, ale přeci jen je to naše světová jednička. Než jsem tu nastoupila do prvního zápasu, koukala jsem na její videa, abych na něj chytla nějakou inspiraci. Moc mě to rozesmutnělo, ani jsem netušila, že se mě to tak dotkne.“

„Respekt. Ráda bych také odešla takovým stylem, ale myslím, že mě v tenise ještě něco čeká,“ naráží Karolína Muchová i na tři grandslamové tituly dnes už bývalé světové jedničky.