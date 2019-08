Budoucnost českého ženského tenisu. Juniorky ovládly týmové mistrovství světa do čtrnácti let

Karolína Plíšková a Pera Kvitová jsou v první desítce žebříčku WTA, Barbora Strýcová je světovou jedničkou v deblu. Českému ženskému tenisu se letos neobyčejně daří a potvrzují to i výsledky juniorek, které teď ovládly týmové mistrovství světa do čtrnácti let. Praha 19:10 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sestry Linda (vpravo) a Brenda (vlevo) Fruhvirtové a Nikola Bartůňková | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

Sestrám Lindě a Brendě Fruhvirtovým a Nikole Bartůňkové ve středu k úspěchu gratuloval na Štvanici i prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Za titul v mládežnické obdobě Fed Cupu obdržely všechny tři juniorky mimo jiné i finanční prémii ve výši 100 000 korun.

Všechny hráčky by teď rády pokračovaly ve stopách svých slavných předchůdkyň. Šampionát čtrnáctiletých totiž vyhrála v minulosti velká jména.

„Tady na té fotce je také ještě malá Barča Strýcová. Tady mám asi poslední mistryně světa čtrnáctky. Tady je Nikol Vajdišová a tyhle dvě princezničky jsou Lucka Šafářová a Petra Cetkovská,“ listoval fotografiemi na tiskové konferenci Ivo Kaderka.

Pokud se mladým tenistkám bude takto dařit i nadále, budou čím dál častěji na očích veřejnosti. Podle Lindy Fruhvirtové je to ale nutnost, se kterou se musí všechny juniorky vypořádat. „Myslím si, že pokud máme jednou hrát na světové úrovni v dospělosti, tak bychom se s tím měly popasovat,“ citoval jednu z mnoha českých nadějí Lindu Fruhvirtovou Radiožurnál.

Společně se sestrou Brendou můžou za pár let být dalším sourozeneckým párem, který se prosadí v dospělé kategorii. Šly by tak ve stopách třeba bratrů Bryanů, nebo sester Plíškových.

Podle Lindy Fruhvirtové je zatím skvělé, že může být s Brendou v jednom týmu. „Myslím si, že ne vždycky v tom individuálním sportu máte kolem sebe okruh přátel, ale se ségrou se vždycky můžete spolehnout, že máte jedna druhou a že se snažíte jedna druhé pomoc,“ vysvětlila si Linda Fruhvirtová, která ale zároveň počítá s tím, že vzájemné zápasy se sestrou budou náročné.

„Není to pro nás úplně příjemné, protože nechceme spolu jít úplně na krev. Je to takové jiné. Muselo by být hrozné nastoupit proti ségře ve finále grandslamu a nedej bože ji porazit. Třeba potom nemáte ani takovou radost. Samozřejmě pozitivní je, že by alespoň jedna z nás ten titul získala,“ míří vysoko jedna z několika dalších českých tenisových nadějí Linda Fruhvirtová.