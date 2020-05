Děti začínají po pauze znovu sportovat. Motivovat k tréninku je mohou i hvězdné vzory

Sport se kvůli koronavirové pandemii hodně změnil. Sledovaní hrdinové a vzory se ztratili z očí a oblíbené soutěže a turnaje se nehrají vůbec nebo v úplně jiných kulisách. Dříve obdivovaný svět už nemusí být pro sportující děti tolik atraktivní, zvlášť ve stále silnější konkurenci počítačových her. Praha 12:13 30. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová se zdraví s Karolínou Muchovou před finále turnaje O pohár prezidenta ČTS | Zdroj: Reuters

Koronavirová pandemie dala školákům dost volného času navíc a mnozí z nich velmi rychle zjistili, jak snadno a atraktivně se dá vyplnit. Navíc i v době zákazů návštěv umožňovaly počítačové hry kontakt s kamarády nebo známými, takže opravdová dobrodružství a souboje na hřišti nahradily zápasy či bitvy virtuální.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vidět své tenisové vzory při tréninku může být pro děti velkou motivací. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„To je dočasné. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ale do normálu se to vrátí,“ řekl Radiožurnálu dvojnásobný daviscupový šampion a olympijský medailista Radek Štěpánek. Bývalý tenista doufá, že až se vrátí sport do normálních kolejí, přesune se tam i pozornost dětí.

„U nás je enormní zájem všech dětí trénovat, hýbat se. Máme tady plán, že dítě u nás v případě zájmu může trávit čas od rána do večera gymnastikou, atletikou, pohybovými hrami a tenisem,“ pochvaluje si ředitel tenisového klubu Sparta Praha David Trunda.

Kvitovou nezastavil ani déšť a na turnaji v Praze slaví titul. Mezi muži se z výhry radoval Vrbenský Číst článek

Děti navštěvující areál zájem o skutečný sport během koronavirové přestávky neztratily. A Trunda vyzdvihl i pomoc dvojnásobné wimbledonské šampionky Petry Kvitové nebo třeba světové jedničky loňského roku z deblu Barbory Strýcové, které jsou během zastaveného profesionálního okruhu mnohem víc v domácím klubu. A mohou tak mladé tenisty motivovat i jinak než vyhráváním velkých trofejí.

„Vidíte, jak děti zůstávají u kurtu, koukají se, jak která hraje údery, a pak o tom diskutují. To je asi v každém sportu - když děti vidí hvězdy takového formátu, tak je to motivuje,“ myslí si Trunda.

„Věřím, že je to nějakým způsobem povzbudí, když nás vidí, jak trénujeme. S Bárou se během tréninku často smějeme, což děti možná i překvapilo. Vidí, že úsměv k tomu patří,“ dodala Petra Kvitová.