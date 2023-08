Muchová si v Cincinnati zahraje semifinále. Bouzková čtvrtfinále proti krajance a kamarádce skrečovala

České derby trvalo jen dvanáct minut. Bouzková, jež v osmifinále vyřadila jednoznačně vítězku předchozího velkého turnaje v Montrealu Jessicu Pegulaovou z USA, uhrála ve třech gamech jen dva body a zavolala si fyzioterapeutku. Po konzultaci se rozhodla zápas vzdát, podle agentury Reuters kvůli problémům s nohou.

Brzkým koncem Bouzková zaskočila i Muchovou, která jí v rozhovoru na kurtu přála brzké uzdravení. „Jsme kamarádky, blíží se US Open, takže doufám, že se Mary uzdraví co nejrychleji a že bude na US Open připravená,“ řekla Muchová, jež v předchozích třech kolech musela o postup bojovat tři sety.

V semifinále se střetne s vítězkou duelu mezi Tunisankou Uns Džábirovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Letošní finalistka Roland Garros přiznala, že zápasy proti krajankám, a kamarádkám zvlášť, jsou pro ni náročné.

„Snažím se to brát tak, že to je práce, ale pro mě osobně je to docela těžké. Mám Mary ráda, těžko se to odděluje. Ale samozřejmě, když jdeme na kurt, je to naše práce. Připravovala jsem se na to, že to bude dlouhý zápas a velká bitva, protože ona je bojovník a dobíhá všechny míčky. Takže je mi líto, že jsme pro vás odehrály jen tři gamy,“ řekla Muchová divákům.

