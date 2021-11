Tenis v nadmořské výšce Sněžky. Siniaková v Mexiku náročné podmínky zvládá a chválí fanoušky

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vstoupily vítězně do Turnaje mistryň v mexické Guadalajaře. Český deblový pár, zlatý z letošních olympijských her v Tokiu, může srovnávat. Po Singapuru a čínském Šen-čenu poznává třetí dějiště Turnaje mistryň. Poprvé hraje venku, v nadmořské výšce na úrovni Sněžky, kde míče létají trochu jinak než jinde. Guadaljara (Mexiko) 20:23 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Zdroj: Reuters

„Lidé se tady hrozně moc snaží udělat nám skvělou atmosféru, všechno tady funguje. Singapuru se samozřejmě hodně těžko konkuruje, ale řekla bych, že tu dělají maximum a cítíme se dobře,“ vypráví Kateřina Siniaková.

Poslechněte si ohlasy Kateřiny Siniakové po vítězství v Turnaji mistryň v Mexiku

K pozitivnímu hodnocení přispěla i atmosféra během utkání. Z předchozích destinací jsou tenistky zvyklé spíš na ticho, hlavně v zápasech ve skupinách. Po duelech singlistek se totiž celkem často stávalo, že se na závěrečné noční duely deblových párů haly vyprázdnily. Ale teď v Mexiku to bylo možná i díky domácí hráčce na druhé straně kurtu jiné.

„Bylo skvělé, že spoustu lidí zůstalo takhle pozdě i na debl. Atmosféra byla super, zvlášť v situaci s covidem, moc jsem si to užila,“ pochvaluje si Kateřina Siniaková atmosféru, kterou kvůli dlouhodobým koronavirovým omezením zase tak často nemohla při svém utkání zažít.

A možná i díky atmosféře pak snáz zapomene na starosti, které v netypických podmínkách ve velké nadmořské výšce na venkovním kurtu cítí.

„Na podmínky tady si člověk musí zvykat. Ještě je to rozdíl, jestli hraje ve dne nebo na večer. I centrální kurt je trochu jiný, ale myslím si, že jsme to zvládly dobře,“ popisuje Siniaková potíže, na které v kariéře v Latinské Americe narazila jen jednou, kdysi v kolumbijské Bogotě. Tam už se pak nikdy nepodívala.

„Nikdy jsem sem nejezdila. Jenom ta Bogotá, to pro mě bylo poprvé a pak už jsem si řekla, že nikdy,“ přiznává Siniaková a není to tak, že by se jí ve velké nadmořské výšce hůř dýchalo.

„Nevyhovuje mi to na hraní. Bála jsem se, ale nakonec to tady není tak hrozné. možná je to i speciálními míčky, které tady mají. Není to jednoduché a když nemusím, tak to nevyhledávám,“ vysvětluje Kateřina Siniaková, která má teď jednodenní volno na rozdíl od své deblové spoluhráčky Barbory Krejčíkové.

Tu čeká noční utkání v soutěži singlistek proti Španělce Muguruzaové. Už před tím - od devíti večer - si ve stejné skupině zahrají vítězky předchozích zápasů - Karolína Plíšková a Kontaveitová z Estonska. Živý přenos nabídne Radiožurnál Sport.