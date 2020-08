Na jednu stranu se mi to docela líbí, říká tenistka Muchová o zvláštních podmínkách v New Yorku

Tři české singlistky budou bojovat o postup do osmifinále turnaje Cincinnati Open v New Yorku. Petra Kvitová se utká s krajankou Marií Bouzkovou, Karolína Muchová s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Japonkou Naomi Ósakaovou. Muchová si se svou pondělní soupeřkou ještě nikdy v zápase ani na tréninku nezahrála a v době přísných koronavirových pravidel skoro ani nemá šanci potkat ji ve velkém tenisovém areálu. New York 16:23 24. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová v New Yorku. | Foto: Frank Franklin II | Zdroj: ČTK/AP

„Nijak moc se nepotkáváme. S českýma holkama na sebe zamáváme a napíšeme si, ale jinak je to hodně oddělené,“ vypráví Radiožurnálu Karolína Muchová o životě v newyorské tenisové bublině, ve které teď stráví několik týdnů.

A teď už si česká tenistka dovede takové podmínky představit. Na velké americké turnaje Cincinnati Open a grandsalmové US Open, které se hrají hned po sobě ve stejném areálu, letěla s obavami, měla strach z podmínek a přísného režimu kvůli koronavirové pandemii. Ale na místě zjišťuje, že to tak hrozné není.

„Je to zvláštní, ale musím říct, že se mi to na jednu stranu docela líbí. Starají se o nás super, máme tu ty své skyboxy, což je perfektní. Můžeme hrát golf, basket...,“ představuje Muchová na dálku speciální boxy pro hráčské týmy a také sportoviště, která ráda využívá. Ostatně i před svým prvním zápasem v New Yorku si šla zahrát nohejbal.

„Trochu jsem před zápasem potrápila kondičního trenéra,“ směje se čtyřiadvacetiletá tenistka.

V New Yorku teď bydlí Muchová na jednom ze dvou oficiálních hotelů, které mohou tenisté využívat, a i když přiznává, že by si za normálních okolností zřejmě vybrala jinou adresu, nestěžuje si.

„Můžeme hrát hry, večer je tam karaoke. Dá se tam toho docela dost dělat. Sice v rouškách, ale aspoň něco.“

Hlavně je teď ale Muchová v New Yorku kvůli tenisu, připravuje se na utkání s bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou, který je na programu v pondělí ve 20.00 SELČ. A pak hlavně na grandslamové US Open, které začne v netypických podmínkách přesně za týden, hned po probíhajícím turnaji.