Bouzková v New Yorku zaskočila Kvitovou a postupuje, Muchová vyzve Ósakaovou

Český souboj v druhém kole tenisového turnaje v New Yorku překvapivě vyhrála Marie Bouzková, jež porazila 2:6, 7:5, 6:2 nasazenou šestku Petru Kvitovou. V generálce na US Open tak vypadla i druhá česká favoritka, poté co v neděli také ve svém úvodním duelu prohrála turnajová jednička Karolína Plíšková.

