Nosková titul v Monterrey neobhájí, ve čtvrtfinále nestačila na Rusku Alexandrovovou
Tenistka Linda Nosková titul na turnaji v Monterrey neobhájí. Ve čtvrtfinále podlehla druhé nasazené Rusce Jekatěrině Alexandrovové 6:7, 6:4, 2:6. O místo v semifinále v Mexiku bojuje ještě Marie Bouzková.
Dvacetiletá Nosková začala duel ztrátou podání, brzy ale o deset let starší soupeřce brejk oplatila a úvodní sadu nakonec po hodinovém boji prohrála až v tie-breaku 5:7. Ve druhém setu na kurtu obhájkyně titulu dominovala a rychle si vypracovala vedení 5:1, v závěru ale ještě jednou ztratila podání a využila pak až svůj čtvrtý setbol.
V rozhodujícím setu turnajová šestka nezvládla koncovku. Od stavu 2:2 neuhrála už ani game a po dvou hodinách a 18 minutách v prvním vzájemném duelu Alexandrovové podlehla. V Monterrey, kde vloni při svém premiérovém startu získala první a dosud jediný titul na okruhu WTA, tak prohrála poprvé po sérii sedmi vítězných zápasů.