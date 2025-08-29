US Open uvidí souboj dvou českých tenistek, o osmifinále se utkají Nosková s Muchovou
Karolína Muchová a Linda Nosková se probojovaly na tenisovém US Open do 3. kola a utkají se mezi sebou o postup osmifinále. Semifinalistka minulých dvou ročníků Muchová zdolala na betonových dvorcích v New Yorku Soranu Cirsteaovou z Rumunska 7:6, 6:7, 6:4. Noskové předtím vzdala zraněná Němka Eva Lysová za stavu 6:4, 3:0 pro českou hráčku.
Ve čtyřhře postoupily do 2. kola nasazené jedničky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, které porazily ukrajinsko-indonéskou dvojici Nadija Kičenoková, Aldila Sutjiadiová 7:5, 6:2. Dohrála naopak Barbora Krejčíková. S Jelenou Ostapenkovou podlehly maďarsko-brazilskému páru Tímea Babosová, Luisa Stefaniová 6:4, 2:6, 3:6.
Devětadvacetiletá Muchová, která plní roli nasazené jedenáctky, porazila 71. hráčku světa a čerstvou vítězku turnaje v Clevelandu po takřka tříhodinové bitvě. V sedmém vzájemném zápase zdolala Cirsteaovou pošesté a počtvrté za sebou. Využila šest z 20 brejkbolů, odvrátila jich osm ze 13. S Noskovou se utká poprvé.
„Celý zápas byl nahoru dolů. Soupeřka hrála velmi dobře. Je teď rozehraná, vyhrála poslední turnaj. Hrála svůj vysoký level tenisu. Jsem ráda, že jsem to doservírovala, protože jsem tam měla šance už na jejím servise. Nepodařilo se mi to, byla jsem trošičku nervóznější. Jsem ráda, že jsem pak svůj servis chytla. Pomohla jsem si forhendem a byla schopná to uzavřít,“ řekla Muchová.
Muchová neměla do utkání dobrý vstup. V prvním setu prohrávala 1:4, podařilo se jí ale čtyřmi gamy za sebou vývoj otočit. Přestože za stavu 5:4 set nedopodávala, později ve zkrácené hře zvítězila jasně 7:0.
Předloňská čtvrtfinalistka Cirsteaová se ale ve druhé sadě nevzdala. Po brejku ve třetí hře získala náskok 3:1 a postupně měla další čtyři brejkboly. Muchová je ale odvrátila a v 10. gamu srovnala na 5:5. V koncovce si ani jedna z tenistek neudržela servis a na řadu přišel opět tie-break. V něm tentokrát Muchová prohrála 3:7.
Rozhodla tak třetí sada. V ní získala Muchová brzký brejk a vedení 2:0, v pátém gamu ale nevyužila sedm brejkbolů a Cirsteaová poté srovnala. Rozhodla tak sedmá hra, tzv. Tildenův game, kde Muchová získala čistou hrou další brejk. Přestože za stavu 5:3 nevyužila při podání Cirsteaové dva mečboly, později si při vlastním servisu vypracovala další dvě možnosti a hned tu první zužitkovala.
Dvacetiletá Nosková uspěla proti o tři roky starší Lysové i ve čtvrtém vzájemném zápase. Němka z něj odstoupila podruhé, vzdala také vloni duel v Praze. Nosková zatím pokračuje turnajem ve Flushing Meadows bez ztráty setu.
„Není to nejlepší cesta, jak vyhrát. Asi už od začátku bylo vidět, že Evě něco je. Delších výměn moc nebylo a ona spáchala hodně nevynucených chyb,“ řekla Nosková. „Za stavu 5:2 si vzala lékařskou pauzu, to mě trochu vyhodilo z rytmu. Poté do toho začala trochu víc jít a bylo těžší dokončit set. Nejdůležitější ale je, že jsem ho nakonec doservírovala. Jsem ráda, že jsem se oběma zápasy nějak prodrala,“ uvedla.
Osmifinalistka letošního Wimbledonu Nosková se zdržela na kurtu hodinu a šest minut. V utkání proti 59. hráčce světa Lysové zahrála pět es a 19 vítězných míčů. Čtyřikrát prolomila soupeřčin servis.
První dva brejky získala Nosková v prvním setu, kde utekla do vedení 5:1. Po odehrání sedmého gamu si Lysová vzala zdravotní pauzu na ošetření mimo kurt. Poukazovala na bolest v dolní části zad. Po návratu na kurt sice získala dva gamy a snížila, Nosková ale sadu doservírovala.
V druhém setu se hrálo jen šestnáct minut. Nosková získala brzy po dvou brejcích vedení 3:0 a Lysová poté duel skrečovala.