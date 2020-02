Každý den se snažíme něco zlepšovat, říká Djokovićův slovenský trenér Marián Vajda po triumfu

Tenisové Australian Open vyhrál Srb Novak Djoković. Ve finále porazil Rakušana Dominika Thiema v pěti setech a v Melbourne získal už osmý titul, celkově sedmnáctý na grandslamových turnajích. Jeho slovenský kouč Marián Vajda se po triumfu rozpovídal pro Český a Slovenský rozhlas. Melbourne 10:00 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novak Djoković a slovenský trenér Marián Vajda | Zdroj: Reuters

Byl u všech velkých Djokovićových titulů, a těch grandslamových má jako trenér 17, nejvíc na mužském profesionálním okruhu ATP. Marián Vajda spolupracoval v jednom realizačním týmu s grandslamovými šampiony Němcem Borisem Beckerem a teď Chorvatem Goranem Ivaniševićem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s trenérem Novaka Djokoviće - vítěze letošního Australian Open

A rád by pochopitelně zažil ještě další úspěchy, i když se teď se raduje z toho posledního v Austrálii a radost z něj má obrovskou.

„Je to fantastické. Sedmnáctý titul, to je něco neuvěřitelného. Vychutnáváme si ty momenty a cítíme se jako v sedmém nebi,“ popsal pocity celého týmu Radiožurnálu Vajda.

„Finále bylo oboustranné, otáčelo se to z jedné strany na druhou. Jednou hrál dobře Novak, pak zase výborně Dominic a my jsme čekali na zvrat. Thiem chtěl velmi vyhrát, ale Novak má za ty léta více zkušeností, takže měl psychickou výhodu.“

Djokoviće trápily během finálového zápasu bolesti břicha, což mohlo být podle Vajdy způsobeno například špatně stráveným jídlem.

„Chytal si břicho, měl to už minule a trochu ho bolela hlava. Měl prý křeče v břiše, tak dostal od fyzioterapeuta sodu, aby mu trochu slehlo. Těžce se mu kvůli tomu i dýchalo," vysvětloval slovenský kouč.

Vynikající Thiem

„Nebyl jsem si jistý, jak ten zápas dopadne a obavy jsem měl. Dominic Thiem vyhrál čtyři z posledních pěti velkých zápasů a psychicky na tom byl asi lépe. Novak si ale udržel výbornou formu od začátku Australian Open až do finále udržel formu až do toho finále a v něm byl podle mě trochu uvolněnější a to nakonec rozhodlo.“

Fanoušci a rozhodčí

„Je to správné, lidé jsou v Austrálii féroví. Dominic hrál výborný tenis a pokud tak bude pokračovat, je otázka času, než grandslam vyhraje. Lidé chtějí vidět trochu jiskření, takže v takových zápasech tolik nefandí favoritům, ale obráceně.“

Rozhodčí Novaka napomenul za nedodržování časového limitu při podání a srbský tenista se s ním poté pustil do křížku. „Je to těžší, protože ti mladší tenisté se na ně dotahují. Dominic Thiem, Stefanos Tsisipas, Alexander Zverev a další. Tak si ti starší musí trochu ulevit, protože třeba v zápase cítí nějakou nespravedlnost. Ale je to je zkrátka tím, že ten zápas tolik prožívají,“ popsal Vajda moment, kdy Djokovićovi ujely nervy.

Novak Djoković se během finále Australian Open dohadoval s rozhodčím:

Kde bere motivaci?

„Každý rok je to stále těžší a těžší. Novak je ale stále pozitivně nastavený a dává si další cíle. V tréninku nepoleví, a pořád chce, což je dané tím, že má tolik zkušeností. Každý den se snažíme něco nového zlepšovat a jde to. Například jsme pracovali na druhém podání, které se zrychlilo o 10 km/h. Je to hlavně v technice a zlepšení celé biomechaniky. Novak se ho nebojí dát i za nepříznivého stavu, což je v dané chvíli odvaha.“

Olympiáda

„Ano, chtěl by v Tokiu vyhrát zlatou medaili. Ale Novak se dost upnul na grandslamy a pokud by uspěl v létě na Wimbledonu, tak by bylo dost těžké se za další dva týdny přepnout zase na olympiádu,“ myslí si kouč Vajda.

Samostatnou kapitolou je fyzická kondice, kterou dvaatřicetiletý Srb disponuje a je schopný konkurovat i o několik let mladším soupeřům.

„Je na tom výborně. Může být na kurtu klidně pět hodin a pořád hraje. Pak už je to ale hlavně mentální souboj mezi těmi hráči, což je složitější. Otázka tedy je, jak to bude do budoucna zvládat mentálně. Ti mladí totiž hrají dobře a když mají den, tak ho mohou překvapit,“ uzavírá Marián Vajda, trenér Novaka Djokoviće, který na prvním místě tenisového žebříčku střídá Španěla Rafaela Nadala.