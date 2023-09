Djoković chválil český tenis. ‚Máte zářnou budoucnost,‘ řekl a zmínil i vzájemné finále Davis Cupu

Srbský tenista Novak Djoković ovládl v neděli US Open a získal svůj 24. grandslamový titul. Po velkém úspěchu však neotálí a vydal se do Valencie pomoct Srbsku v základní skupině letošního David Cupu, kde by měl v sobotu nastoupit proti českému výběru. Na tiskové konferenci mluvil po otázce Radiožurnálu Sport o současném českém tenisu.

