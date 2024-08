Pořádně jsem to obrečela, říká tenistka Krejčíková o vypadnutí ve čtvrtfinále olympijské dvouhry

Barbora Krejčíková skončila na olympijském turnaji ve dvouhře, když nestačila na Slovenku Schmiedlovou, společně s Kateřinou Siniakovou ale pokračuje v turnaji deblistek. Znovu odehrála během jednoho dne dva duely a když večer odcházela z kurtu, vypadala velmi unaveně. Paříž 9:34 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Krejčíková si podává ruku se Slovenskou Annou Karolínou Schmiedlovou po prohraném olympijském čtvrtfinále | Foto: Violeta Santos Mura | Zdroj: Reuters

„Cítím se unavená, jsem ráda, že stojím. Na jednu stranu jsem hrozně ráda, že se nám to s Kačkou podařilo a vybojovaly jsme to. Na druhou stranu jsem pořád hrozně zklamaná z toho singlu,“ říkala opřená v předklonu o metrový plůtek Barbora Krejčíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si pocity tenistky Barbory Krejčíkové po dalším olympijském hracím dni

V tu chvíli měla za sebou už pátý zápas ve čtyřech dnech, z toho čtyři vyhrané. S ručníkem kolem krku vyprávěla, jak se mobilizovala mezi prohraným singlem a začátkem deblu. Na to, aby se dala fyzicky, ale hlavně psychicky, měla necelé dvě hodiny.

„Nebudu to skrývat, pořádně jsem to obrečela. Potřebovala jsem to ze sebe dostat ven. Dostala jsem obrovskou podporu od týmu, od Kačky. Řekli mi, že to nevadí, jede se dál, že toho debla zvládneme, abychom mohly bojovat o medaile,“ přiznala Krejčíková.

Zápas s Japonkami nakonec Krejčíková společně se Siniakovou zvládly. Na jejich postupu do čtvrtfinále jim navíc pomohli čeští fanoušci, kteří měli v hledišti jasnou převahu.

ONLINE: Střelec Přívratský bojuje o první český cenný kov, tenista Macháč si může zajistit dvě medaile Číst článek

„Bylo to super, moc děkuji všem, že přišli a fandili, i v tom singlu,“ byla vděčná česká hráčka, kterou během zápasů doprovázela z tribun tradiční písnička Vysoký jalovec.

Třeba doprovodí české tenisty až k vysněným medailím a to nejen Krejčíkovou se Siniakovou. Ve čtvrtfinále ženského deblu jsou i Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Dokonce v semifinále taky pár Adam Pavlásek s Tomášem Macháčem, který je s Kateřinou Siniakovou i v semifinále mixu.