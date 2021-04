Přesně za tři měsíce má začít tenisový turnaj na odložených olympijských hrách v Tokiu. I přes nabitý kalendář a spoustu koronavirových opatření olympiáda láka všechny nejlepší české hráčky. A žádná z nich zatím neuvažuje o tom, že by se účasti v Japonsku vzdala. Praha 17:24 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková. | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Šéfa tenisové výpravy a fedcupového kapitána Petra Pálu může těšit, že mají všechny české hráčky zájem reprezentovat, i když to budou zřejmě úplně jiné hry oproti těm minulým. Se spoustou omezení, takže sportovci na kurtu rozhodně nezažijí atmosféru v hledišti, která jim pomáhala k medailím v Riu nebo i před tím v Londýně. .

Do Tokia pojede početná výprava českých tenistek. ‚Je to asi největší šance,' těší se Plíšková

Ale i třeba Karolína Plíšková, která na začátku časosběrného dokumentu Radiožurnálu Olympijský rok, tedy ještě dávno před pandemií, otevřeně přiznávala, že o své účasti na letních hrách není úplně přesvědčená, teď říká něco jiného.

„Doufám, že se to všechno povede. Ani jsem tomu nevěřila, ale teď to vypadá, že olympiáda asi bude, tak bych určitě měla jet. Nevidím se, že bych za čtyři roky měla jet, takže teď je asi největší šance,“ naráží devětadvacetiletá Karolína Plíšková na další hry v Paříži v roce 2024, kde by se nehrálo na pro ni oblíbeném betonovém povrchu, ale na antukových dvorcích.

„Bude to z turnaje do turnaje, z bubliny do bubliny, ale určitě bych chtěla jet,“ dodává Plíšková.

S olympijskými hrami počítá i Petra Kvitová, která při předsezonním setkání s reportéry přiznala, že zlatou medaili z Tokia by brala víc než trofej z Wimbledonu, pokud by si mohla vybrat.

Pro účast na olympijských hrách jsou dopředu dané podmínky, existují i různé výjimky, chráněné žebříčky, ale rozhodující bude světové pořadí po antukovém grandslamu Roland Garros v polovině června.

Už teď je zřejmé, že Česko bude moci reprezentovat šest tenistek, čtyři v singlu, dvě pak nastoupí jen do deblu, což by měl být případ tradičního páru Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

„Vždycky hrozně ráda Česko reprezentuju a získat olympijskou medaili by bylo super. Když se tam dostaneme, tak myslím s Bárou pojedeme,“ říká Krejčíková

České deblistky obecně budou útočit na třetí medaili z her v řadě, a tak jako v Riu se o to budou pokoušet dva páry. Zatímco jeden jmenovaný je dlouhodobě stabilní s grandslamovými tituly v zádech, ten druhý utvoří dvě singlistky.

V létě, při týmové exhibici na Štvanici si společně zahrály Karolíny Plíšková a Muchová, ale úspěchy ve čtyřhře má také Markéta Vondroušová.

„Musíme se nějak domluvit. Někdo prostě zůstane bez deblu, to je jasné, ale zatím jsme to ještě úplně neřešili. Když to půjde, chtěla bych hrát debl i mix,“ přemýšlí Karolína Plíšková, která by si teoreticky, pokud by na hry v Tokiu dosáhl i Jiří Veselý, mohla zahrát všechny tři soutěže, tedy i mix.