Takový zápas jsem asi nezažila, radovala se Krejčíková po ostravském triumfu nad Šwiatekovou

Tenistka Barbora Krejčíková ovládla turnaj WTA v Ostravě. Po více než tříhodinové bitvě zdolala světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska 5:7, 7:6 (7:4) a 6:3. Česká hráčka předvedla v nádherném a napínavém finálovém duelu velký obrat a díky tomu vybojovala druhý titul ve dvouhře za sebou. Ostrava 22:31 9. října 2022

„Byla to celkově náročná sezona a zranění mě vyřadilo na dlouhou dobu. Nechci se ale k tomu vracet. Bylo to tak, jak to bylo a myslím, že vše zlé je k něčemu dobré,“ usmívala se šestadvacetiletá Krejčíková po velkém vítězství nad světovou jedničkou.

Máte za sebou spoustu úspěchů ve čtyřhře i ve dvouhře. Kam řadíte tento úspěch na domácí půdě?

Na ty nejvyšší příčky, protože tenis, který jsme dnes předváděly, to byl podle mě jeden z nejlepších zápasů, který jsem kdy odehrála. Mám obrovskou radost, že jsem to ze sebe dokázala ve finále vymáčknout.

Koncovka druhého setu byla hodně vyrovnaná. Jak vám pomohlo v tie-breaku, že jste vyhrála na úvod čtyři výměny v řadě?

Rozhodně. Taky mi hrozně pomáhali fanoušci, atmosféra byla úžasná, jak skandovali naše jména, jak si to užívali a jak je to bavilo. Bylo příjemné být na kurtu a bojovat o každý míč.

Zažila jste někdy turnaj takto nabitý emocemi?

Takový zápas jsem asi nezažila. Sešlo se to, že půlka stadionu fandila jedné a půlka zase druhé. Neděje se to často a jsem ráda, že jsem to mohla zažít tady a že jsem mohla být na kurtu s Igou, která je teď nejlepší hráčkou světa. Byl to jeden z nejlepších zápasů, které jsem kdy hrála.