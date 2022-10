Musí hrát na větší riziko, popisovala Krejčíková po obratu recept na Rybakinovou

Byl to těžký zápas a musela jste čekat na příležitosti, kterých nebylo moc. Jak jste to zvládla?

Zvládla jsem to, myslím, velice dobře, příležitostí bylo málo, ale věřila jsem, že se nějaká naskytne. Jsem ráda, že jsem toho pak využila.

Ve druhém setu jste předvedla v tie-breaku dva vítězné křižné forhendy a pak ve třetím setu trochu šťastný brejkbol v závěru – byly to rozhodující momenty?

Určitě. To, že jsem se dostala do rozhodujícího setu, mi dodalo sebevědomí a ji to možná trochu položilo na záda. A ten brejk v závěru pak byl klíčový k tomu ten zápas otočit.

Jelena Rybakinová si umí vytvářet tlak hrou ze základní čáry, ale vy jste možná šla do zápasu s taktikou, že jí to nedovolíte a vy budete určovat, jak se budou výměny vyvíjet...

Snažila jsem se o to, protože jsem věděla, že když ona na mě bude tlačit, tak pak moc příležitostí nedostanu. Ona musí být pod tlakem, aby hrála na větší riziko, a s tím pak přichází chyby.

Po návratu z turnaje v Talinnu jste říkala, že se cítíte fyzicky velmi dobře. Jak jste na tom teď?

Cítím se dobře, to je nejdůležitější, ale ty zápasy už tam jsou znát. Je to náročné, hlavně když hraju s top hráčkami. Všechny hrají dobře a je to o maličkostech. Dneska to byl zase náročný zápas, ale zregeneruju a zítra budu na finále zase fit.

Hrát doma před českými fanoušky finále na českém turnaji, na to člověk čeká celý rok. Dám do toho všechno a budu bojovat.