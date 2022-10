Plíšková opouští turnaj v Ostravě po prvním kole, ve dvou setech ji překvapivě porazila Parksová

Karolína Plíšková vypadla na domácím turnaji Agel Open v Ostravě už v 1. kole. Devatenáctá tenistka světa a nejvýše postavená Češka podlehla nečekaně americké hráčce z kvalifikace Alycii Parksové 0:6 a 6:7. Se soupeřkou, které patří v žebříčku 144. místo, prohrála za hodinu a 29 minut. Ostrava 19:56 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková podlehla Alycii Parksové 0:6 a 6:7 | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Čtvrtfinalistka letošního US Open Plíšková se stala první českou tenistkou, která v Ostravě vypadla. Do druhého kola se probojovaly Petra Kvitová a Tereza Martincová. Barbora Krejčíková a Karolína Muchová vstoupí do turnaje ve středu.

Třicetiletá Plíšková neuspěla ve slezské metropoli ani na druhý pokus. Předloni vypadla po volném losu ve druhém kole, minulý rok na tvrdém povrchu v Ostravar aréně nestartovala kvůli zraněnému zápěstí.

Připravujeme podrobnosti...