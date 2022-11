Rok od začátku kauzy zmizení Pcheng Šuaj. Tenistka by měla být v pořádku, ale WTA požaduje víc odpovědí

Čínská tenistka Pcheng Šuaj obvinila na začátku loňského listopadu někdejšího čínského vicepremiéra Čang Kao-lia, že ji přinutil k sexu. Svůj výrok později odvolala, nicméně se několik měsíců neukázala na veřejnosti a později své tvrzení popírala. Organizace WTA následkem toho zrušila své turnaje v Číně. Podle aktuálních informací by měla být tenistka v pořádku a WTA zvažuje návrat do Číny. Požaduje ale ujištění, že je tenistka v bezpečí. Fort Worth 18:36 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pcheng Šuaj | Foto: WTA handout photo/EYEPRESS | Zdroj: Reuters

Dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře přidala 2. listopadu 2021 na čínskou sociální síť Weibo příspěvek, ve kterém uvedla, že ji někdejší vicepremiér Čang Kao-li přiměl k sexu a později spolu udržovali příležitostný vztah.

Příspěvek byl zhruba půl hodiny po zveřejnění smazán, ale jeho screenshot se dál šířil po jiných sociálních sítích. O dva týdny později zveřejnila čínská média údajný dopis od Pcheng Šuaj, ve kterém svá obvinění popírala.

Poté zmizela z veřejného života, následkem čehož začali tenisté a fanoušci požadovat informace o jejím bezpečí. Na sociálních sítích vznikla iniciativa #WhereisPengShuai, prostřednictvím níž chtěli zjistit, kde vlastně tenistka je. Vidět byla až v hledišti při olympijských hrách v Pekingu. Od té doby se nové informace o kauze neobjevily.

I kvůli tomu se v posledních týdnech začaly objevovat otázky, zda je Pcheng Šuaj stále v pořádku. O kauze se rozpovídal na tiskové konferenci v rámci letošního Turnaje mistryň i výkonný ředitel organizace WTA Steve Simon.

„Jsme přesvědčeni, že je v bezpečí, a víme, že je v Pekingu, což je skvělé...Ale nedostali jsme záruky, které jsme požadovali, pokud jde o vyšetřování," řekl Simon.

Požaduje detailnější informace o tom, co se stalo. „Žádali jsme o vyšetřování, abychom pochopili, co se stalo, co se nestalo, a pak to náležitě řešili,“ prozradil.

„Můžu na ni jen myslet a doufat, že se jí daří dobře,“ řekla Coco Gauffová, která na Turnaji mistryň hrála dvouhru i čtyřhru. „Bylo nám řečeno, že ano, ale člověk nikdy neví,“ dodala pro ESPN.

Právě v Číně se měl hrát Turnaj mistryň od roku 2020 do roku 2030. Turnaj před dvěma lety byl však kvůli pandemii zrušen. Minulý rok se kvůli covidové situaci v Číně přesunul Turnaj mistryň do mexické Guadalajary. A kvůli zákazu turnajů v Číně se letos hraje ve Fort Worth v Texasu. Nicméně Simon naznačil, že by se už v příští sezoně mohly turnaje do Číny vrátit.

Slíbil, že rozhodnutí padne „nejpozději do konce prvního čtvrtletí příštího roku“. „Doufáme, že se tak stane, ale samozřejmě musíme znát detaily o Pcheng Šuaj, uzavřel.