Těším se a to je asi nejdůležitější, říká Kvitová před 1. kolem French Open

Na grandslamovém Roland Garros je jednou z favoritek, i proto, jak úspěšné období za sebou má. Tenistka Petra Kvitová se pokusí navázat na svých 11 vítězných zápasů v řadě a s tím spojené dva tituly z antukových turnajů. Paříž 8:00 28. května 2018

Podepsala se českým fanouškům, kteří ji přišli ještě před turnajem povzbudit, a pak mohla s dobrým pocitem odcestovat na hotel. Na trénincích se cítí dobře.

„Každý trénink tu byl výborný a mělo to takovou postupnou vzestupnou tendenci a dnešek (neděle – pozn. redakce) byl takový na doladění. Myslím, že teď už se sama těší na zápas,“ řekl trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk.

„Těším se a to je asi nejdůležitější. Mám pocit, že poslední dobou si tenis docela užívám a doufám, že tomu nebude jinak ani tady,“ dodala sama Kvitová.

Po vítězných turnajích v Praze a Madridu byla dost unavená, těch 11 zápasů ve 12 dnech tehdy cítila, navíc potřebovala doléčit lehčí zranění, a tak ve dnech, kdy ostatní hráčky ze světové špičky bojovaly v Římě, odpočívala.

„Tělo bylo pořád velice unavené, takže i tak chuť byla taková podrážděnější a obecně jsem se necítila na kurtu nejlépe. I když jsem to v ruce cítila, tak tělo bylo všude možně rozevláté,“ popisovala Kvitová.

Ale natrénováno má i z minulého období hodně, takže není nutné jít „za hranu," jak říká kondiční kouč David Vydra.

„Dělá se to tak, že nevyrábí zmetky. Řeknu, že dneska bude dvě a půl hodiny trénovat tenis a odpoledne už tam nebude muset. Takže to zmáčkne a je tam dvě půl hodiny v kvalitě. Nemá smysl leštit diamant, který je vyleštěný. Na co budeš přeštelovávat formuli, která je seřízená? Takhle by to mělo být – nedělat zbytečné věci, když to není potřeba,“ prozradil kondiční kouč David Vydra.

Vydra se teď snažil diamant či formuli 1 ladit na gradslamový turnaj, na kterém by se Petra Kvitová ráda přiblížila svým nedávným výkonům z Prahy a Madridu.

Je to přeci jen jiný turnaj. Mezi tím bylo období, kdy jsem tenis nehrála. Jsem ráda, že co jsme přijeli sem, tak je to mnohem lepší,“ řekla před svým pondělním startem na French Open Petra Kvitová.