Pořád mám potenciál se zlepšovat, věří si Kvitová po prohře ve čtvrtfinále Australian Open

Tenistka Petra Kvitová se na Australian Open do semifinále nepodívá. Ve čtvrtfinále podlehla domácí Ashleig Bartyové 6:7 a 2:6. Podle české tenistky byl klíčový první set a v rozhovoru pro Radiožurnál také popsala, jak se jí hrálo na nepříjemném slunci. Melbourne 8:09 28. ledna 2020

Petra Kvitová ve čtvrtfinále Australian Open nestačila na Ashleigh Bartyovou | Zdroj: Reuters

Úvodní set dospěl až do tie-breaku a Kvitová měla za stavu 6:5 setbol. Bartyová ho ale při svém podání odvrátila a sama setbol využila.

„Ten první set to bylo nahoru, dolů. Myslím, že tak dobrý tie-break jsem neodehrála hodně dlouho, byl to opravdu boj až do konce,“ řekla v pozápasovém rozhovoru Radiožurnálu devětadvacetiletá česká hráčka.

Kromě světové jedničky na druhé straně sítě se musela Kvitová při zápase vypořádat také s nepříjemným sluncem, které oběma tenistkám znepříjemňovalo hlavně podání.

„Upřímně mě to trochu mrzelo, čekala jsem, že budeme hrát večer. Nevím proč jsme hráli přes den, to slunce tam bylo, ale pořád hrát se v tom dalo. Bylo to pro obě stejné,“ nehledala Kvitová výmluvy.

Vzpomínky na loňské finále

V loňském roce došla Petra na australském grandslamu až do finále, kde nakonec podlehla Japonce Naomi Ósakaové a jak sama uznala, finálová porážka bolela přece jen o něco víc.

„Myslím, že to loňské finále bolelo víc, než teď. Ale hrát se světovou jedničkou vyrovnaný první set, tak ta šance tam byla, protože to bylo o pár míčích. Klidně to mohlo být i finále, ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ bilancovala Kvitová.

Česká lvice, jak se Kvitové mezi fanoušky přezdívá, před letošní sezonou obměnila svůj trenérský tým a stále věří, že cesta, kterou se s hlavním koučem Jiřím Vaňkem ubírají, je ta správná.

„Pořád tomu věřím, kdyby ne, tak už tady dávno nejsem. Myslím, že mám pořád potenciál se zlepšovat. Někdy je to ale samozřejmě těžké. Každá porážka sice bolí, ale udělá z vás lepšího hráče.“

Ve druhé sadě už Kvitová odpadla. Brzy s pestře hrající Bartyovou, která se skvěle bránila a hrála dlouhé míče, prohrávala 0:4. Snížila na 2:4, ale po dvojchybě znovu přišla o podání a Bartyová zápas ukončila esem.