Největší jistota je zahrát to doprostřed, popisuje tenistka Kvitová návod k boji se silným větrem

Tenistka Petra Kvitová na probíhajícím Australian Open ještě neztratila ani set, přestože v zápase proti Paule Badosaové ze Španělska měla namále. Soupeřku nakonec porazila ve druhém kole dvakrát 7:5 i díky dvěma velkým obratům ve složitých podmínkách. V Melbourne foukalo tak, že se české hráčce ani moc nechtělo na kurt. Melbourne 13:04 22. ledna 2020

Předvedla dva velké obraty a také se musela aspoň trochu skamarádit se silným větrem. I proto tenistka Petra Kvitová postoupila do druhého kola Australian Open, ale neměla to vůbec jednoduché.

„Říkala jsem si, že třeba začne pršet a mohli by zatáhnout střechu. Ale to nepřišlo, takže nic. Nebylo to vůbec nic příjemného,“ popisovala Radiožurnálu Kvitová průběh svého druhého vystoupení na australském grandslamu.

„Najednou to létá všude možně. Měl být out, byl to dobrý míč, pak zase naopak. Je to náročné na hlavu, protože máte další věc, se kterou musíte v zápase bojovat,“ vysvětluje Petra Kvitová, i to, jak se dá se silným větrem o rychlosti přes 11 metrů za sekundu na kurtu aspoň trochu spřátelit.

„Mění se to, ale největší jistota je zahrát to doprostřed. Zní to asi blbě, ale když je silný vítr, tak je to nejjednodušší. Musíte prostě trochu počítat s trajektorií toho větru.“

Řekla Kvitová, která se i tak dostala do potíží, v prvním setu vedla soupeřka 4:2 a 40:15 při svém podání, v tom druhém měla za stavu 5:4 a 40:0 tři setboly při servisu české hráčky. Ale ani jednu velkou šanci k zisku setu nevyužila a tak přišla ještě jedna smršť v závěru - od protivnice.

Australský vichr a španělský uragán

„Naštěstí to byl trochu jiný uragán. Ale oddechla jsem si, protože dnes se toho odehrávalo spoustu i v mé hlavě. Byly to nervy, nehrála jsem nejlépe.“

Usmála se Petra Kvitová po postupu do třetího kola. Se silným větrem a ani se soupeřkou si už neporadily Kristýna Plíšková ani Barbora Krejčíková, obě v ženském singlu končí.