Nikdy jsem netušila, že bych mohla inspirovat tolik žen, říká k Ceně Věry Čáslavské tenistka Kvitová

Petra Kvitová dostala Cenu Věry Čáslavské. Český olympijský výbor ji uděluje za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí. Kvitová podle komise inspiruje tím, jak se dokázala vypořádat s více než tři roky starým přepadením a zraněním, které jí málem ukončilo tenisovou kariéru. Praha 10:58 4. února 2020

Už čtyři měsíce po přepadení hrála Kvitová s pořezanou rukou znovu tenis a v následujících měsících začala znovu na kurtech vyhrávat.

„Její příběh inspiruje nejen ženy, ale určitě i muže. A nejen ve sportu. Síla, kterou potřebovala k překonání všech překážek, je neuvěřitelná,“ říká pro Radiožurnál Naďa Knorre, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu.

Kvitová podle ní dokáže navíc skloubit zdravou kuráž s noblesou, ať už na kurtu, nebo mimo něj. Sama tenistka by ale chtěla, aby si ji lidé jednou pamatovali z jiných důvodů.

Nikdy se nevzdat

„Nejvíc bych chtěla inspirovat postojem k fair play. A tím, že jsem bojovnice i mimo kurt. Byla bych ráda, aby si lidi pamatovali, že jsem nikdy nic nevzdávala,“ přeje si Kvitová.

„Myslím si, že to mám od rodičů. Tím, jak mě i mé bratry vychovali. Máme to v krvi. Předvádíme to nejen v práci, ale i v soukromém životě,“ vysvětluje čtvrtfinalistka nedávného Australian Open, které k tenisovým trofejím přibyla jedna skleněná ve tvaru písmena V, značícího Věru Čáslavskou.

„Cena Věry Čáslavské pro mě znamená asi víc, než bych čekala. Já jsem hrála tenis hlavně pro zábavu, bavil mě už od mala. Nikdy jsem netušila, že bych mohla inspirovat tolik žen, nejen ve sportu. Vážím si toho možná o to víc, protože mě to nenapadlo,“ popisuje své pocity jedenáctá hráčka světa.