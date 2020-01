Kvitovou ve čtvrtfinále čeká nejtěžší možná soupeřka. K úspěchu jí může pomoct i neobvyklý rituál

Už ve čtvrtfinále Australian Open čeká Petru Kvitovou nejtěžší možný zápas na turnaji. V úterý se utká s nejlepší hráčkou světového žebříčku Asleigh Bartyovou, která bude mít jako domácí tenistka v Melbourne velkou podporu fanoušků. Kvitová se ale na zápas těší a připravuje se na něj tak, jako na předchozí duely. Pomoci by ji mohl i jeden neobyčejný rituál. Melbourne 10:46 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Devětadvacetiletá Kvitová se připravuje na svůj čtvrtfinálový duel Australian Open, ale i v Melbourne se může cítit jako třeba v Mnichově.

Tým české tenistky rád si totiž v Melbourne oblíbil německou restauraci, kde se jako doma cítí jeden z kondičních trenérů a fyzioterapeut Florian Zitzelsberger.

„Ano, ten si to všechno fotí a je šťastný, jako by byl na Oktoberfestu. Dáme si pivo a řízek, ale to samozřejmě jen já s kondičním trenérem. Pokaždé před zápasem si takto dopřejeme,“ prozradil Radiožurnálu trenér české tenistky Jiří Vaněk.

„Petra si taky dá. My to zase tolik neřešíme, hráč musí mít pohodu a klid a na ní je vidět, že to tak má. V této fázi turnaje je psychická pohoda důležitá,“ doplnil trenér.

Slabiny? Ty Bartyová nemá

Kvitová ve čtvrtfinále australského grandslamu narazí na světovou jedničku a domácí hráčku Bartyovou a česká tenistka ví, že to rozhodně nebude snadné.

„Je nebezpečná ze servisu, občas to umí zrychlit a snaží se hráčky odtlačovat od lajny. Dobře se hýbe a je to světová jednička, takže těch slabin na ní moc nenajdu,“ zhodnotila svoji příští soupeřku česká hráčka.