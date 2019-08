‚Fyzioterapie, elektrika, laser, lymfatické masáže, kryo.‘ Kvitová pečuje i na US Open o zraněnou ruku

V létě musela Petra Kvitová často měnit plány a místo zápasů a tréninků pečovala o bolavou levou ruku. Svou úvodní soupeřku Denisu Allertovou na US Open v New Yorku ale porazila celkem hladce, a hrála podobně jako v dobách, kdy ji zdravotní potíže netrápily. New York 17:02 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová podává v prvním kole US Open proti Denise Allertové | Foto: Danielle Parhizkaran | Zdroj: Reuters

Tak trochu to připomínalo scénky z Austrálie, kde na začátku sezony soupeřky s úsměvem u sítě Petře Kvitové gratulovaly k tomu, jak hladce je porážela.

„Tlak je tam velký. Myslím, že hrála dobře, a že to byla zase ta Petra, co to umí velmi dobře,“ chválila v dobré náladě i Denisa Allertová v New Yorku výkon české levačky. Dále už ale veškeré podobnosti končí.

Léto Petry Kvitové s minimem zápasů, ale péčí o zraněnou ruku

Zatímco v úvodní části roku byla Petra Kvitová zdravá a rozehraná, aktuálně úplně neplatí ani jedno z toho. „Je škoda, co všechno se během toho roku stalo. Na druhou stranu jsem ale v dobrém mentálním rozpoložení a jsem ráda, že vůbec můžu hrát, že tady jsem,“ říká Kvitová.

Od konce května bojuje devětadvacetiletá tenistka s bolavou levou rukou a zápasů od té doby zvládla jen šest. „Moje ruka byla hodně s otazníkem, jak to bude nebo nebude. Každý zápas tak beru velmi pozitivně,“ popisuje Radiožurnálu Petra Kvitová.

Poprvé od roku 2010 dorazila na US Open bez jediné výhry na předchozích amerických turnajích. Ovšem zatímco tenkrát za to mohly ryze sportovní důvody, teď negativní bilanci vytvářela výrazná úprava programu kvůli zdravotním potížím. Ubylo zápasů a tréninků a přibyla péče o ruku zraněnou na konci května.

„Budu hodně dlouho u fyzioterapeuta, dávám tam elektriku, laser, starají se mi o ruku manuálně, dostávám na ni lymfatickou masáž a poté pojedu ještě do krya. Nebude toho málo,“ vyjmenovává Petra Kvitová, co musí dělat, aby měla šanci porážet i další soupeřky na US Open, kde hraje s ochranným černým rukávem. Na předchozím grandslamu ve Wimbledonu se ještě této pomůcce (tehdy by musela být bílá) bránila, ale postupně si zvykla.

„Trošku klouže dolů, ale na druhou stranu mě alespoň rozptylují jiné věci, než moje hlava,“ zlehčuje své starosti Petra Kvitová, která se mimo tenisové kurty připravuje na zápas druhého kola US Open proti Němce Petkovićové.