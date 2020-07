‚Aspoň něco si na trávě zahraju.‘ Kvitová si zrušený Wimbledon nahradí exhibicí v Berlíně

O svůj nejoblíbenější turnaj v sezoně přišla, ale na travnatém povrchu si Petra Kvitová přece jen zahraje. Dvojnásobná wimbledonská vítězka je jednou ze šesti tenistek, které se od pondělí představí na exhibiční akci v Berlíně. Berlín 15:59 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právě na trávě slavila Petra Kvitová své dva grandslamové tituly. | Foto: Ed Sykes | Zdroj: agentura Reuters

„Máme v Berlíně exhibici, která tři dny začíná na trávě a potom je tři dny na tvrdém povrchu. Takže si letos aspoň něco na trávě zahraju,“ popisuje nezvyklý formát akce Petra Kvitová, která do travnaté části exhibičního turnaje vstoupí v pondělí v 17.30 zápasem proti Němce Andree Petkovićové.

Takže si na oblíbeném povrchu přece jen zahraje a dost možná i v bílém oblečení. Před pár dny dostala od oděvní firmy novou kolekci, ve které se měla letos na jihozápadě Londýna představit.

Na Wimbledon zavzpomínala jeho dvojnásobná vítězka i při několika rozhovorech a natáčeních, ale smutno už jí přitom nebylo ve srovnání s obdobím, kdy se o zrušení travnatého grandslamu kvůli koronavirové pandemii dozvěděla.

„Byla to pro mě zpráva, která se mě dotkla asi nejvíc ze všeho, ale už to neřeším. Je to, jak to je, jsou důležitější věci než sport,“ naráží Petra Kvitová i na celosvětové potíže s novou nemocí, kvůli které stojí mezinárodní okruh od začátku března.

Do česko-slovenského duelu v Bratislavě předminulý víkend ještě nemohla kvůli namožené ruce nastoupit, a tak si v Berlíně zahraje první zápas v zahraničí od konce února. Když bude vítězný, postoupí do úterního semifinále proti nasazené Kiki Bertensové z Nizozemska.

Dál se zatím česká tenistka nedívá a neplatí to pro tuto exhibici, ale obecně pro zbytek stále přerušené sezony.

„Teď odehraju exhibici v Berlíně a pak mě nečeká nic. Čekám, co bude, jestli bude US Open, a podle toho se asi zařídím,“ vysvětluje Petra Kvitová, že své tenisové léto bude plánovat podle toho, jak bude vypadat mezinárodní kalendář, ve kterém jsou nejbližší velkou událostí zatím turnaje na amerických betonech včetně US Open na přelomu srpna a září.