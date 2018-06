Konec antukové série. ‚Šance jsem měla, ale nevyužila,‘ lituje po porážce Kvitová

Na grandslamový turnaj do Paříže dorazila s dvěma vyhranými tituly a dlouhou sérií vítězných zápasů, kterou ještě na Roland Garros opakovaně prodlužovala. Až k číslu 13, které bylo číslem konečným. Tenistka Petra Kvitová podlehla Estonce Anett Kontaveitové po dvou těsných setech a na turnaji končí. Paříž 18:43 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitové blahopřeje Anett Kontaveitové. Estonka ji právě vyřadila z French Open | Foto: Pascal Rossignol | Zdroj: Reuters

„Nějaký den blbec už ve vítězné šňůře byl, akorát se to nějak zvládlo. Nebyl to nejlepší den, šance jsem měla, ale nevyužila jsem je. Ona mi nedala nic zadarmo. Bojovala, co se dalo. Byl to velmi slušný zápas, akorát se to nepovedlo,“ řekla po zápase Radiožurnálu Petra Kvitová.

Několikrát se Petře Kvitové povedlo odvrátit konec duelu, ale slabší den, při kterém se jí nedařilo využívat některé příležitosti v zápase, nepřebojovala. Na rozdíl od minulých týdnů, během kterých vítěznou sérii budovala.

I kouč Jiří Vaněk hledal při závěrečném hodnocení spíš pozitiva: „Ani jsme nečekali, že to po vítězství v Praze a Madridu bude takhle. Petra neměla moc lehký los, prohrála s hráčkou, která na antuce hraje výborně. Hra byla vyrovnaná a rozhodlo pár důležitých balonů.“

„Teď to bude trošku smutné, ale až to opadne, bude se Petra určitě těšit, až to bude míň náročné než na antuce,“ naráží trenér Vaněk na to, že bude Petra Kvitová bojovat už jen na površích, na kterých je přece jen snazší útočit a ukončovat výměny vítěznými míči.

Už teď je ale sezóna úspěšná, se 4 tituly, s jednou 14zápasovou vítěznou sérií na tvrdých kurtech a s jednou skoro stejně tak dlouhou úspěšnou řadou na antuce.

A Petře Kvitové nevadí, že se jí úplně nedaří na grandslamech. „Na antuce jsem hrála výborné zápasy, grandslam se nepovedl, ale to se stane. Není to poprvé, ani naposled. V Melbourne to bylo jiné, tam jsem z toho byla hodně špatná,“ naráží Petra Kvitová na svůj konec už v prvním kole v Austrálii.

„Beru to hodně pozitivně, na antuce jsem udělala velký kus práce, jak fyzicky, tak takticky, tenisově mentálně… Beru z toho hlavně pozitiva, nechci tu kolabovat, to neuvidíte,“ smála se fulnecká tenistka.

Jednou v její kariéře byl scénář podobný. V roce 2014, kdy ve 3. kole v Paříži těsně podlehla Rusce Světlaně Kuzněcovové. A pak přišlo vítězství na Wimbledonu.

„Byla bych strašně ráda, aby to tak bylo. Zápas se Světlanou si pamatuju a bylo to hodně podobné. Měla jsem tam šance doservírovat zápas a nepovedlo se. Tehdy to ze mě spadlo, že jsem od sebe něco čekala, nepovedlo se a možná jsem byla uvolněnější na dalším grandslamu. Uvidíme, jak to teď moje hlavička pobere,“ přiznala Petra Kvitová, která se teď bude snažit nemít velká očekávání i tam, kde se jí v minulosti hodně dařilo.