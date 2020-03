‚Komentování bych zvládla, trénování ne.‘ Kvitová slaví kulatiny a přemýšlí, co bude dělat po kariéře

Své nedělní kulaté narozeniny stráví z velké části v letadle. Tenistka Petra Kvitová totiž cestuje k turnajům na amerických betonech, na kterých může bojovat o návrat do elitní světové desítky. Dvojnásobná wimbledonská šampionka bude mít velké sportovní cíle i po třicetinách, i když poslední dobou stále častěji vnímá, jak o některé podobně zkušené soupeřky přichází. Praha 14:24 8. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová při udílení Ceny Věry Čáslavské | Foto: Martina Navrátilová | Zdroj: ČOV

„Nejvíc mi to přišlo, když skončila Aga (Radwaňská), pak se na Fed Cupu rozloučila Lucka Šafářová a já si říkala, že to není možné. Pak to oznámila i Caroline, se kterou jsme stejně staré,“ okomentovala Petra Kvitová nedávno v Austrálii vlnu odchodů podobně zkušených nebo o něco starších hráček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petra Kvitová slaví kulaté narozeniny. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Jen o něco později pak blahopřála ke kariéře Marii Šarapovové, kterou zdolala ve svém prvním wimbledonském finále před devíti lety. Také Ruska už po Polce Agnieszce Radwańské, Lucii Šafářové či Dánce Caroline Wozniacké s tenisem skončila. „Je to zvláštní,“ doplnila Kvitová.

Petra Kvitová má ale stále velké sportovní cíle, vždyť i kvůli nim se před třemi lety vracela po přepadení a operaci silně pořezané ruky znovu na kurty.

Olympijské zlato, pozice světové jedničky, další grandslamový titul. Je toho stále dost, co by ještě mohlo wimbledonskou šampionku z let 2011 a 2014 lákat. Česká tenistka ještě na konec kariéry nemyslí, i když už odpovídala na to, co by ráda v tenisovém důchodu dělala.

„Určitě bych nechtěla být doma. Ráda bych měla děti, a ne jedno, kdyby se to někdy povedlo,“ přiznala nedávno v Melbourne Petra Kvitová.

„Nevím, jestli bych byla schopná někoho trénovat a jezdit po turnajích, to bych nezvládla. Sama někdy nevím, co a jak hraji. Kolikrát hraji dobře, ale nevím, jak si to vysvětlit. Bylo by pro mě těžké vysvětlovat to někomu jinému, když to nevysvětlím sobě,“ usmívala se Kvitová.

Ale například práci tenisové komentátorky, kterou už dělá hned několik bývalých soupeřek čerstvé třicátnice, do budoucna nezavrhuje.

„Komentování bych asi mohla zvládnout. Možná bych se dokázala vžít do dotyčné hráčky, jelikož mám sama v sobě během zápasu hodně emocí. Ale už jsem někde říkala, že bych chtěla mít beauty salon, to by mě strašně bavilo,“ zasnila se Kvitová.

Ještě nějakou dobu se ale bude snažit být co nejlepší tenistkou. Povzbudit a motivovat ji mohla i nedávná výhra nad světovou jedničkou Australankou Ashleigh Bartyovou v Dauhá.