Asi to momentálně není ten největší cíl, uvažuje o boji o post světové jedničky Petra Kvitová

Po účasti ve finále Australian Open je tenistka Petra Kvitová druhou nejlepší hráčkou světového žebříčku. Vyrovnala tak své maximum z roku 2011, kdy se na druhé místo vyšvihla po zisku svého premiérového titulu ve Wimbledonu. Stačilo přitom málo a Petra Kvitová mohla být dokonce světovou jedničkou. Praha 22:08 28. ledna 2019

„Už jsem k tomu měla, když to beru i teď, dvakrát blízko. Neuskutečnilo se to, ale samozřejmě někde v podvědomí to tam asi je. Asi to ale momentálně není ten největší cíl, který mám,“ říká česká tenistka Petra Kvitová o tom, že od pondělí mohla být na tenisovém žebříčku ještě o stupínek výš.

K tomu ale potřebovala ve finále Australian Open porazit Naomi Ósakaovou, což se české hráčce nepovedlo a ženskému žebříčku tak vládne právě japonská tenistka.

„Já jsem teď s Naomi hrála poprvé a nevím, jestli všechny zápasy zvládá tak, jak zvládla ten náš. Každopádně samozřejmě vyhrát dva grandslamy po sobě je úžasný výsledek. Kór v dnešní době, kdy je ženský tenis hodně vyrovnaný. Je to mladá holka, takže asi záleží na tom, jak se se vším vyrovná. Tenis má ale výborný, agresivní, a jestli bude hrát takhle dál, tak bude hodně těžká soupeřka i nadále,“ myslí si Petra Kvitová o své přemožitelce z Melbourne.

Osmadvacetiletá Češka je ale s druhým místem spokojená a na pozici světové jedničky momentálně nemyslí. „Jsem ráda, že mi k tomu hodně pomohl úspěch teď v Austrálii. Spíš se ale upínám na to, abych si zlepšovala hru a zlepšovala se v jednotlivých zápasech. A myslím si, že žebříček pak odrazí všechno to, co se natrénuje a odehraje,“ popisuje své plány Kvitová.

Zlepšovat své dovednosti bude finalistka Australian Open v nejbližší době na turnajích v Petrohradu a Dauhá. Naopak úvodní fedcupové kolo proti Rumunsku, po dohodě s nehrajícím kapitánem českých tenistek Petrem Pálou, vynechá.