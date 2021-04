Už to mám za sebou, přiznala Kvitová. Česká tenistka se v Charlestonu nechala očkovat

Tenistka Petra Kvitová se nechala očkovat proti koronaviru. Řekla to po otázce Radiožurnálu při vzdálené tiskové konferenci z německého Stuttgartu, při které pak i doplnila, že měla krátkodobé vedlejší účinky. Jednatřicetiletá hráčka je ráda, že by jí měly odpadnout starosti s karanténou po příletu do zahraničí. Stuttgart 20:07 18. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Kvitovou čeká obhajoba titulu ve Stuttgartu. Tradiční vůz za triumf z halového antukového turnaje sice získala už předloni, ale minulý ročník se kvůli pandemii koronaviru nemohl uskutečnit.

Po turnaji v Miami si Kvitová prvně vyzkoušela zelenou antuku v Charlestonu, kde vypadla v osmifinále a před odletem domů se tam nechala naočkovat proti koronaviru.

„Jsem ráda, že už to mám za sebou. Byla jsem v Charlestonu, kde spoustu lidí, kteří jsou teď i ve Stuttgartu, očkovali. Stejně si myslím, že to bude hrozně důležité pro cestování, i pro nás hráče, abychom mohli cestovat v klidu,“ řekla Radiožurnálu.

Jediné řešení, myslí si

Podle Petry Kvitové je to do budoucna zásadní věc, která může tenistkám po celém světě usnadnit cestování po turnajích.

„Omezení v bublině jsou i psychicky náročná. Myslím, že do budoucna to je jediná věc, která může s covidem pomoct,“ myslí si aktuálně desátá hráčka za žebříčku WTA.

Ani Kvitové se ale nevyhnuly vedlejší účinky, které na sobě po vakcinaci pozorovala.

„Měla jsem je. měla jsem zimnici, těžké nohy, začala jsem se se potit. Byla to celková únava, ale po několika hodinách to přešlo. Slyšela jsem, že to je v pořádku, takže jsem v pohodě. Tělo se s tím popralo. Asi k tomu pomohl i časový posun, takže jsem nebyla fyzicky připravená na tréninky.“

Jako největší výhodu očkování vidí v tom, že jí na turnajích odpadnou starosti s karanténou a ušetří tak čas, který může věnovat například tréninku.

„Asi ta, že nebudu muset čekat celý den v izolaci. Budu chodit na testy, ale nebudu čekat zavřená na pokoji. To je fajn. Nevím, co víc ještě dovolí, to se dozvíme postupem času. Ale bude to skoro nezbytné, nechat se očkovat.“ uzavřela Kvitová.