‚Na něčem se stavět dá.‘ Kvitovou překvapivá porážka s krajankou před US Open nerozhodila

Tenistce Petře Kvitové nevyšel úvodní zápas v New Yorku. V utkání o postup do osmifinále Cincinnati Open, které se hraje kvůli koronavirové pandemii v areálu US Open, podlehla krajance Marii Bouzkové ve třech setech. Teď se bude snažit ve speciálních podmínkách a na stejném místě co nejlépe připravit na grandslamový turnaj. I o tom mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál. New York 6:44 25. srpna 2020

Petro, pobyt v New Yorku jste začala porážkou v těžkém zápase. Jak to první utkání v netypických podmínkách hodnotíte?

Musím říct, že moje manažerka Katie měla docela dobrou poznámku, že jsem turnaj v Cincinnati stejně nikdy neměla ráda. Ten zápas byl samozřejmě v mých rukou a já jsem to bohužel na konci druhého setu nezvládla. Pak se to začalo trochu motat, takže to nebylo úplně nejlepší, ale na druhou stranu nemyslím, že jsem hrála úplně špatně, takže se na něčem stavět dá. To je myslím nejdůležitější. Pořád mám týden do grandslamu, trochu potrénuju, odpočinu si a snad to bude fajn.

Během zápasu vám nad hlavami často létaly helikoptéry. A když tam nebyly, tak zase bylo velké ticho. Jak těžké je si na takové prostředí zvyknout?

Je to trošku jiné, bylo to poprvé, co jsem to zažila. Na všechno se dá nějakým způsobem zvyknout. Taky jsem toho už v životě zažila hodně a nemyslím si, že tohle je to nejtěžší, na co bych si měla zvyknout. Věřím, že to bude lepší a že se tomu každý nějakým způsobem přizpůsobí. Podmínky jsou, jaké jsou, ale jsou takové pro všechny.

Jak moc je teď žebříček určující? Už před pandemií byl ženský okruh velmi vyrovnaný, teď ho poznamenala dlouhá pětiměsíční přestávka.

Určitě to není určující. Každý se připravoval nějak jinak. Holky jsou samozřejmě hodně vyrovnané, v padesátce může hrát každý s každým a vyhrát. Je to o koncovkách setů a o důležitých bodech, které jsem dneska bohužel nezvládla.

Věříte, že dokážete přepnout a ještě víc se namotivovat, když budete hrát za týden grandslam, ten největší turnaj?

Vůbec netuším. Je to něco úplně jiného - zůstáváme na stejném místě, hrajeme ve stejném areálu a přitom je to jiný turnaj. V tomhle je to opravdu trochu zamotané, ale grandslam je trochu něco jiného, i když zůstáváme tady. Věřím, že se dostaneme do rytmu US Open a že to bude opravdu jako grandslam.

Jak náročné bude ten týden vydržet, aby se člověk správně naladil? Máte nějaký plán?

Do Central Parku ani na shopping jít bohužel nemůžu, takže bude trošku problém, abych z toho vypnula a vypadla. Pro mě je lepší si mentálně odpočinout a vůbec nemyslet na tenis, nebýt na hotelu a nevidět třeba tváře hráčů a trenérů. Ještě úplně nevím, mám z toho upřímně strach, ale budu si na to muset zvyknout. Za chvilku i v Česku začnou nějaké seriály, tak už se na ně těším.

A nemůžete aspoň na chvíli někam vyrazit, třeba autem s ochrankou?

Nemůžeme vůbec nikam, takže jen tenis.