Kvitová zažehnala potíže s bolavou rukou a vyhlíží Roland Garros i US Open

Tenistka Petra Kvitová se může vrátit na kurty. Svolení dostala po poslední návštěvě předního fyzioterapeuta Pavla Koláře, ke kterému v minulých týdnech pravidelně chodívala s bolavou levou rukou. Potíže zřejmě způsobila nadměrná zátěž z domácích zápasů a tréninků na antukovém povrchu během koronavirové přestávky na ženském profesionálním okruhu WTA. Praha 18:51 9. července 2020

„Dopadlo to naštěstí dobře, tak snad budu schopná to v Berlíně odehrát. Bylo to všechno asi spojené s antukou, takže tu se budu snažit bohužel vynechávat,“ oddechla si Petra Kvitová, kterou čeká příští týden exhibiční turnaj v Berlíně na trávě a tvrdém povrchu.

Další program je zatím nejistý, ale pokud se sezona v srpnu znovu rozeběhne a v programu zůstane i Roland Garros, které je přeložené na přelom září a října, na antukový povrch by se ještě kvůli grandslamovému turnaji ráda vrátila.

„Pokud Rolland Garros bude, tak tam určitě pojedu, pokud mi to samozřejmě dovolí zdraví. Asi se na to budu muset lépe připravit, protože teď je takový čas, kdy se připravuju, ale asi ne úplně tak, jak bych měla, kdyby byla normální sezona. A pak to trochu odnáší i ta ruka,“ přiznává Petra Kvitová, že její přípravu teď mohly ovlivňovat i nejistoty v tenisovém kalendáři.

V období koronavirové pandemie se zprávy často mění, přicházejí nové informace. Třeba ve čtvrtek o zákazu Číny pořádat mezinárodní sportovní akce s výjimkou těch, které souvisejí se zimními olympijskými hrami v roce 2022.

„Pro WTA to asi není úplně dobrá zpráva, tím, že je tam Turnaj mistryň, to pro ně asi bude velká rána. Na druhou stranu víme, že Čína je náročná nejen v téhle situaci, ale i obecně. Je to tam složitější, je to trochu jiný svět. Myslím, že holky z toho budou mít spíš radost,“ myslí si Petra Kvitová, že některé tenistky nemusí tolik zarmoutit, pokud se letos do Číny nevydají.

Ale kam budou v tomto roce smět a jestli vůbec někam, stále není jasné. Sama dnes čeká hovor se šéfem ženského profesionálního okruhu a zřejmě získá další nové informace. Dost možná o grandslamovém US Open, které je zatím stále v kalendáři od konce srpna do 13. září.

„Pokud to bude a pokud hráčky pojedou a budou to brát vážně, tak pojedu taky, i když ty podmínky budou náročné,“ řekla Petra Kvitová, která se s příchodem do Prahy rozhodla pro změnu manažerské skupiny. Po dlouholeté spolupráci s Miroslavem Černoškem přešla k agentuře Sport Institute. Ve světě ji i nadále bude zastupovat mezinárodní firma IMG.