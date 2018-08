Petra Kvitová postoupila do třetího kola US Open, udolala Číňanku Wang Ja-fan

Petra Kvitová postoupila do třetího kola US Open. Ve svém druhém zápasu v New Yorku porazila po tuhých dvou setech Číňanku Wang Ja-fan 7:5 a 6:3.

