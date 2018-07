Tenis snad umím, jen mě občas přebijí nervy, říká Kvitová po brzkém konci na Wimbledonu

„Myslím, že to nesu docela statečně. Samozřejmě tam jsou chvíle, kdy to nenesu tak statečně, jak bych chtěla. Tenis snad nějak umím, jen mě občas nervy přebijí a strašně těžko se s tím potom bojuje,“ přiznává Petra Kvitová.

Ve výjimečné sezoně s pěti turnajovými tituly je zřejmě sama sobě tou největší soupeřkou. A teď ji mrzí, že zrovna ve Wimbledonu, kde už dvakrát dokázala vyhrát.

„Asi budu muset najít nějaký recept jak to překonat, protože tohle mě asi bude potkávat často. Doufám, že ne pořád. Tím je to asi frustrující, že vím, že to tam je. Mám výbornou sezonu, takže se z toho nebudu hroutit. Vím, že hraju dobře, ale o to víc mě to štve,“ řekla Petra Kvitová.

Česká tenistka se neutěšovala tím, že už v této sezoně něco dokázala. Právě na grandslamech chce hrát nejlepší tenis, a to se jí na rozdíl od předchozích a často i méně úspěšných roků nedaří.

„Asi jsem to tolik neřešila a neuvědomovala jsem si tíhu toho grandslamu, což jsem si podle mě začala uvědomovat od chvíle, kdy jsem ho vyhrála, takže vím, co to znamená, jaké to je a že bych si to ráda zopakovala. Možná o to víc mi to pak bere vevnitř tu šťávu,“ povzdechla si Petra Kvitová.

Další - a letos poslední - pokus uhrát dobrý výsledek na grandslamu, bude mít na přelomu srpna a září na US Open v New Yorku, teď se ale těší na krátké volno.

„Těším se. Potřebuju si odpočinout, vypnout hlavu od tenisu, protože jsem toho fakt měla dost, takže se těším, až vypnu a nebudu muset nic dělat,“ přiznala před cestou domů Petra Kvitová.