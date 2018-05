Velkolepý návrat Kvitové: Jsem ráda, že chodím. Ale ten pocit euforie a vítězství je nedotčený

„Myslím, že by se to mohlo uzavřít až po Roland Garros, tak za dva týdny v Paříži,“ přemýšlí Petra Kvitová, kdy se uzavřel symbolický kruh jejího návratu po operaci silně pořezané levé ruky. Bude to zřejmě dost emotivní chvíle, ale také hodnocení velmi povedeného období, které teď ukazuje osmička ve světovém žebříčku. Výš se za posledních 12 měsíců nedostala.

„Každý okolo říkal, že se vrátí, ale pak to zažít a dokázat to, to je něco jiného. Vrátila se ve velkém stylu, je to neuvěřitelné, klobouk dolů,“ radoval se z úspěšného návratu tenistky trenér Jiří Vaněk, muž, který má společně s kondičním koučem Davidem Vydrou na výkonnostním vzestupu Kvitové výrazný podíl.

„Naběhala a nacvičila jsem toho hodně, takže jsem schopná vydržet delší výměny na antuce. I z tenisového hlediska jsme se snažili udělat velký objem,“ těšilo Petru Kvitovou a narážela tím na hodiny na tenisových kurtech, v posilovně nebo třeba v pražské Stromovce, kde jste mohli v přípravném období tenistku také potkávat.

Teď ji pár dní zřejmě sportovat neuvidíte. „Jak fyzická, tak psychická únava je veliká, ale ta fyzická momentálně převládá. Jsem ráda, že chodím. Ale ten pocit euforie a vítězství je nedotčený,“ vzkázala českým novinářům po posledním vyhraném titulu v Madridu.

Teď bude pár dní odpočívat, než začne s přípravou na grandslamový turnaj v Paříži. Do té doby svůj žebříček vylepšovat nemůže, ale se začátkem Roland Garros začne období dalších příležitostí, a zřejmě i velkých očekávání.

Tomu, že bude považovaná za favoritku nejbližších grandslamů, totiž po jednom z nejvydařenějších sportovních návratů s pěti získanými tituly během roku unikne těžko.